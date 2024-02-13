Александр Гуцан ознакомился с работой псковского отделения фонда «Защитники Отечества»

19:37, 13 февраля 2024, ПАИ

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан посетил региональное отделение Государственного фонда поддержки ветеранов СВО «Защитники Отечества», где ознакомился с организацией помощи военнослужащим и членам их семей, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Отмечается, что псковское отделение стало первым, которое полпред посетил в регионах СЗФО.

Об организации деятельности отделения фонда рассказала его руководитель Надежда Васильева. Она отметила, что на площадке работают разные службы, что создаёт режим одного окна. Отдельный зал отведён для социальных координаторов, которые есть в каждом районе.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова отметила, что за восемь месяцев работы фонд помог тысячам граждан, причём не только на системной основе, но и адресно.

В ходе визита Александр Гуцан обсудил с представителями областного правительства, руководством отделения фонда и социальными координаторами меры совершенствования оказания социальной помощи с учётом индивидуального подхода к участникам СВО и членам их семей.

Напомним, псковское отделение фонда «Защитники Отечества» работает с 1 июня 2023 года. Фонд активно взаимодействует с региональными отделениями федеральных ведомств и сотрудничает с коллегами из других субъектов России.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников доложил Александру Гуцану о реализации президентских поручений и нацпроектов в Псковской области.

Отмечалось также, что сенатор Алексей Наумец вошёл в состав попечительского совета фонда «Защитники Отечества». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.