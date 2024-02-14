Михаил Ведерников с рабочим визитом находится в Псковском перинатальном центре

10:40, 14 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Псковский клинический перинатальный центр в день 50-летия отделения патологии новорождённых и недоношенных детей сегодня, 14 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава региона вместе с председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко и главврачом перинатального центра Марией Грищук осмотрел кабинет УЗИ, палату интенсивной терапии и пообщался с одной из матерей.

Ранее в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция с главврачом Псковского перинатального центра Марией Грищук, где она рассказала о развитии медучреждения. В частности, она рассказала, что 20 малышей с экстремально низкой массой тела рождаются в Псковском перинатальном центре ежегодно.