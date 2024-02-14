Текстильные изделия в традиционном русском стиле представляет псковский бренд на выставке «Россия»

11:22, 14 февраля 2024, ПАИ

Псковский бренд «Любо-Дорого» представляет свои текстильные изделия на экспозиции «Культурный код» в рамках выставки-форума «Россия» в Москве, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковские мастера представляют два женских образа в традиционном русском стиле. Первый состоит из льняного платья, шерстяного кардигана и кепки-картуза, второй – из поневы, рубахи в фольклорном стиле и кокошника.

Бренд «Любо-Дорого» поддерживает направление развития традиционного славянского костюма в повседневной жизни. Коллекции реализуются в Псковской области, а также были представлены на подиумах Санкт-Петербурга и Москвы.

Новая экспозиция «Культурный код» посвящена художникам и дизайнерам страны, передающим уникальный и многогранный национальный стиль России.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.