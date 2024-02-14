Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Азбука предпринимателя» для псковичей будет проходить каждый месяц

Бесплатные тренинги для потенциальных и начинающих предпринимателей «Азбука предпринимателя» будут проходить ежемесячно. Об этом рассказала директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 14 февраля.

«Азбука предпринимателя» для псковичей будет проходить каждый месяц. Фото: ПАИ

«Азбука предпринимателя» стартует в марте, и в этом году будет проходить практически раз в месяц. Это связано с тем, что есть большой спрос на эту программу. Из раза в раз наблюдаем, что увеличивается количество предпринимателей. Кроме того, есть категория граждан, кто заключил соцконтракт», – отметила она.

Чаще всего «Азбука предпринимателя» проходит по два-три часа вечерами в течение пяти дней. «Если есть запрос, то можем сделать так, чтобы было удобно предпринимателям. Поэтому можем работать с отдельным и группами, а также по выходным», – пояснила Анастасия Иванова.

Кроме того, «Азбука предпринимателя» проводится и для предпринимателей-переселенцев.

«Самое сложное для них – адаптироваться в наших условиях, разобраться в нашем законодательстве. У них есть идея, есть опыт, но нет юридического понимания, что с этим делать», – пояснила спикер.

В первой серии тренингов приняли участие 13 человек, трое из которых зарегистрировались в качестве предпринимателей.

«Пока были только закрытие группы. Может в этом году сделаем открытую, где переселенцы смогут пообщаться с нашими предпринимателями. Но мы понимаем, что надо, чтобы и категория предпринимателей Псковской области свои вопросы решала», – сказала Анастасия Иванова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 февраля 2024

Псковичей приглашают поучаствовать в онлайн-викторине на знание родного края
14 февраля 2024

В Псковской области уделят особое внимание трудоустройству ветеранов СВО и подростков
14 февраля 2024

Председатель КУГИ Псковской области Наталья Серебренникова станет гостьей программы «Среда обитания»
14 февраля 2024

Юных псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе рисунков «Обитатели Полистовья»
14 февраля 2024

До -9 градусов прогнозируют в Псковской области 15 февраля
14 февраля 2024

Михаил Ведерников наградил работников Псковского перинатального центра
14 февраля 2024

Михаил Ведерников с рабочим визитом находится в Псковском перинатальном центре
14 февраля 2024

Около восьми тысяч жителей Псковской области посетили музей «Поезд Победы»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...