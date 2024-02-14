«Азбука предпринимателя» для псковичей будет проходить каждый месяц

14:47, 14 февраля 2024, ПАИ

Бесплатные тренинги для потенциальных и начинающих предпринимателей «Азбука предпринимателя» будут проходить ежемесячно. Об этом рассказала директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 14 февраля.

«Азбука предпринимателя» стартует в марте, и в этом году будет проходить практически раз в месяц. Это связано с тем, что есть большой спрос на эту программу. Из раза в раз наблюдаем, что увеличивается количество предпринимателей. Кроме того, есть категория граждан, кто заключил соцконтракт», – отметила она.

Чаще всего «Азбука предпринимателя» проходит по два-три часа вечерами в течение пяти дней. «Если есть запрос, то можем сделать так, чтобы было удобно предпринимателям. Поэтому можем работать с отдельным и группами, а также по выходным», – пояснила Анастасия Иванова.

Кроме того, «Азбука предпринимателя» проводится и для предпринимателей-переселенцев.

«Самое сложное для них – адаптироваться в наших условиях, разобраться в нашем законодательстве. У них есть идея, есть опыт, но нет юридического понимания, что с этим делать», – пояснила спикер.

В первой серии тренингов приняли участие 13 человек, трое из которых зарегистрировались в качестве предпринимателей.

«Пока были только закрытие группы. Может в этом году сделаем открытую, где переселенцы смогут пообщаться с нашими предпринимателями. Но мы понимаем, что надо, чтобы и категория предпринимателей Псковской области свои вопросы решала», – сказала Анастасия Иванова.