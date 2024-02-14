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Общество

Псковичей приглашают принять участие в литературном конкурсе «Герои Великой Победы»

Продолжается приём заявок на участие во Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы», сообщили ПАИ организаторы.

Задачей конкурса является создание стихотворения, рисунка, литературного рассказа, очерка, песни исторического военно-патриотического и эпического содержания.

Конкурс проводится с целью сохранения памяти о подвиге советских воинов, их мужестве и героизме. Председателем оргкомитета конкурса «Герои Великой Победы» является председатель комитета по обороне Госдумы РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Организаторами конкурса выступают Министерство обороны РФ, Министерство просвещения РФ, Союз писателей России, издательский дом «Не секретно» и Российская государственная библиотека.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что около восьми тысяч жителей Псковской области посетили передвижной музей «Поезд Победы», а в Дедовичах открыли филиал Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

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