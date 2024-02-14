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Общество

Около восьми тысяч жителей Псковской области посетили музей «Поезд Победы»

Передвижной музей «Поезд Победы» в Псковской области посетили около восьми тысяч жителей региона, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

Около восьми тысяч жителей Псковской области посетили музей «Поезд Победы». Фото: пресс-служба правительства Псковской области

На этот раз «Поезд Победы» впервые сделал остановку в Порхове, побывал также в Дно и Пскове.

Для знакомства с экспозицией были организованы сотни групп. Посетителями передвижного музея стали учащиеся школ, представители различных компаний, соцучреждений и общественных организаций. Экспозицию посетили представители филиала фонда «Защитники Отечества», ветераны и псковские семьи с детьми.

Иммерсивная экспозиция воссоздаёт историческую реальность с помощью дополненной реальности, объёмного звука и театрального освещения. Передвижной музей рассказывает обо всех ключевых битвах Великой Отечественной войны – за Москву, о Сталинградской и Курской, об освобождении Европы.

Как «Поезд Победы» выглядит изнутри, смотрите в фоторепортаже.

Движение поезда организовано при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, РЖД и движения «Волонтёры Победы».

С 2020 года с экспозицией смогли ознакомиться более полутора миллионов человек в офлайн- и онлайн-форматах. Только в прошлом году уникальная экспозиция на колесах побывала в 110 городах страны, преодолев более 50 тысяч километров.

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