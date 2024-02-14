Концепции мемориальных комплексов в память о защитниках Отечества утвердили вдовы псковских участников СВО

18:42, 14 февраля 2024, ПАИ

Утвердили концепции мемориальных комплексов по увековечению памяти погибших защитников Отечества в Выбутах и Белом Мхе. Решение принято на очередной встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с вдовами участников специальной военной операции сегодня, 14 февраля. В обсуждении также принял участие сенатор от Псковской области Алексей Наумец, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

«Для нас принципиально важно, чтобы комплексы были реализованы с учётом ваших пожеланий и соответствовали вашим ожиданиям. Хочу поблагодарить за идеи и предложения. Сразу после согласования мы перейдём к стадии проектирования, чтобы межсезонье использовать для работы с документацией и с наступлением благоприятных погодных условий выйти на площадку», – заметил Михаил Ведерников, обращаясь к вдовам.

По его предложению, согласованные концепции планируется вынести на собрание депутатов Псковского района, чтобы внести корректировки в правила благоустройства. Он отметил, что это позволит сохранить единый облик мемориального комплекса в будущем.

В ходе разговора была проанализирована обновленная концепция мемориалов. Концепция создана с учётом пожеланий и предложений семей. Важный и чувствительный вопрос Михаил Ведерников обсуждал с родственниками неоднократно, позиции по ключевым направлениям сверялись поэтапно, шаг за шагом.

Детали проектов представил скульптор-монументалист и архитектор Денис Стритович, акцентируя внимание на тех или иных художественных приёмах. Установить коленопреклоненную скульптуру воина и плиты с именами бойцов планируется на мемориальном комплексе в Выбутах, а также обустроить территорию у захоронения. Оформление мемориального комплекса на погосте проработано с учётом ограничений, так как это территория зоны охраны объектов культурного наследия. Участие в разработке проекта принимал псковский архитектор, дизайнер и урбанист Сергей Станкевич.

На Крестовском кладбище в Белом Мхе планируется установить памятник молодого бойца, который олицетворяет собирательный образ защитника Отечества. У него за спиной два уходящих в небо пилона – как символ дороги в небо. Пилоны будет венчать орден Мужества.

Участники встречи одобрили обновленные основы концепций, внеся незначительные пожелания и предложения, которые будут учтены и проработаны в дальнейшей работе.

Ранее сообщалось, что новые дополнительные региональные меры поддержки Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза закреплены указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.