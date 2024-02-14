Почти на 10% увеличилось производство скота и птицы на убой в Псковской области

19:57, 14 февраля 2024, ПАИ

337 тысяч тонн скота и птицы на убой (в живом весе) произвели в Псковской области за 2023 год, что на 9,9 % больше, чем в 2022 году, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

За прошлый год получено 224,5 тысячи тонн молока и 88,5 млн яиц, что на 7,4 и 13,3 % соответственно больше показателей 2022 года.

В сельскохозяйственных организациях надои молока на одну корову составили 8 765 килограммов против 8 185 килограммов годом ранее.

Поголовье коров в хозяйствах всех производителей выросло на 4,4 %, поголовье свиней – на 4,2 %. В то же время на 17,5 % сократилось поголовье овец и коз, на 3,2 % – поголовье птиц, на 1,3 % – поголовье крупного рогатого скота.

Напомним, на развитие сельского хозяйства в Псковской области в 2024 году направлено свыше 1 млрд рублей.

Также отмечалось, что в школах региона при содействии Россельхозбанка откроются агроклассы. Отмечается, что они позволят системно готовить агроспециалистов со школьной скамьи до профильных средних учреждений и университетов.