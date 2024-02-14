Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На 7,1% снизилась смертность в Псковской области

На 7,1 % снизилась смертность в Псковской области в 2023 году, на 2,7 % сократилась рождаемость, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

В прошлом году в регионе родилось 3 789 младенцев. 9 042 человека умерли. Было зарегистрировано 3 540 браков, что на 18,1 % меньше, чем годом ранее, и 2 643 развода, что на 3,5 % меньше, чем в 2022 году.

Естественная убыль населения составила 5 253 человека – на 10,6 % меньше, чем за год до этого.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что общая смертность в стране снизилась на 9,8 % по сравнению с 2019 годом, а ожидаемая продолжительность жизни составила 73,5 года.

Также стали известны самые необычные имена новорождённых в Псковской области в 2023 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 февраля 2024

На 8,5% в реальном выражении увеличилась зарплата в Псковской области
14 февраля 2024

Год семьи торжественно открыли в Красногородске
14 февраля 2024

Туман ожидается в Псковской области в ближайшие часы
14 февраля 2024

Ступени исторической лестницы обнаружили реставраторы внутри колокольни Троицкого собора в Пскове
14 февраля 2024

Вечернее очарование парка на Милевке
14 февраля 2024

Псковские следователи проводят классные часы в школах в рамках Недели правовой грамотности
14 февраля 2024

Подвиг самого старшего Героя Советского Союза Матвея Кузьмина вспомнили в Великих Луках
14 февраля 2024

Концепции мемориальных комплексов в память о защитниках Отечества утвердили вдовы псковских участников СВО

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...