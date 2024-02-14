На 7,1% снизилась смертность в Псковской области

23:11, 14 февраля 2024, ПАИ

На 7,1 % снизилась смертность в Псковской области в 2023 году, на 2,7 % сократилась рождаемость, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

В прошлом году в регионе родилось 3 789 младенцев. 9 042 человека умерли. Было зарегистрировано 3 540 браков, что на 18,1 % меньше, чем годом ранее, и 2 643 развода, что на 3,5 % меньше, чем в 2022 году.

Естественная убыль населения составила 5 253 человека – на 10,6 % меньше, чем за год до этого.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что общая смертность в стране снизилась на 9,8 % по сравнению с 2019 годом, а ожидаемая продолжительность жизни составила 73,5 года.

Также стали известны самые необычные имена новорождённых в Псковской области в 2023 году.