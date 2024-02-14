Четверо мужчин устроили перестрелку в центре Москвы

23:28, 14 февраля 2024, ПАИ

Участники ДТП устроили в центре Москвы перестрелку, в результате которой пострадали три человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Отмечается, что около 21:00 на улице Плющиха при оформлении ДТП с незначительными механическими повреждениями между четырьмя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого обе стороны применили травматическое оружие. По данным полиции, три человека обратились за медпомощью, ещё один участник конфликта задержан.

Ранее сообщалось, что в Псковской области за неделю поймали 25 пьяных водителей.

Кроме того, водитель попавшего в аварию в Пушкиногорском районе автобуса со школьниками рассказал подробности произошедшего.