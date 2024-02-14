Четверо мужчин устроили перестрелку в центре Москвы
Участники ДТП устроили в центре Москвы перестрелку, в результате которой пострадали три человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Отмечается, что около 21:00 на улице Плющиха при оформлении ДТП с незначительными механическими повреждениями между четырьмя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого обе стороны применили травматическое оружие. По данным полиции, три человека обратились за медпомощью, ещё один участник конфликта задержан.
Ранее сообщалось, что в Псковской области за неделю поймали 25 пьяных водителей.
Кроме того, водитель попавшего в аварию в Пушкиногорском районе автобуса со школьниками рассказал подробности произошедшего.
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