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Общество

Себежанин победил в международном конкурсе, исполнив песню Максима Фадеева

Педагог Идрицкой средней школы Роман Сталюков (Печкурёв) стал победителем Международного конкурса профессионального мастерства «Жар-Птица России». Об этом пишет газета Себежского района «Призыв».

В номинации «Вокальное искусство» педагог исполнил кавер на песню Максима Фадеева «Скажите детям». По решению международного жюри Роман Сталюков стал лауреатом первой степени.

Всего в конкурсе приняли участие более 1,5 тысячи преподавателей из 15 стран.

Фото предоставлено Романом Сталюковым

Напомним, ранее Роман Сталюков стал победителем шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ. Его авторскую песню исполнили Регина Тодоренко и Влад Топалов. Себежанин работает педагогом дополнительного образования в Идрицкой школе, преподаёт детям игру на гитаре и вокал, а также является руководителем двух ансамблей.

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