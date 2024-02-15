Себежанин победил в международном конкурсе, исполнив песню Максима Фадеева

12:31, 15 февраля 2024, ПАИ

Педагог Идрицкой средней школы Роман Сталюков (Печкурёв) стал победителем Международного конкурса профессионального мастерства «Жар-Птица России». Об этом пишет газета Себежского района «Призыв».

В номинации «Вокальное искусство» педагог исполнил кавер на песню Максима Фадеева «Скажите детям». По решению международного жюри Роман Сталюков стал лауреатом первой степени.

Всего в конкурсе приняли участие более 1,5 тысячи преподавателей из 15 стран.

Напомним, ранее Роман Сталюков стал победителем шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ. Его авторскую песню исполнили Регина Тодоренко и Влад Топалов. Себежанин работает педагогом дополнительного образования в Идрицкой школе, преподаёт детям игру на гитаре и вокал, а также является руководителем двух ансамблей.