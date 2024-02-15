В серии «Словарик архитектора» Псковский музей рассказал об архивольте

15:33, 15 февраля 2024, ПАИ

В серии публикаций «Словарик архитектора» Псковский музей рассказал об архивольте.

Архивольт (латинское arcus volutus – обрамляющая дуга) – внешнее обрамление арочного проема, обычно выступающее из плоскости стены или украшенное скульптурным декором (на фото архивольт Двора Постникова). Архивольты могут быть как достаточном простым украшением арки, так и богатым набором барельефов и росписей.

«Ищите архивольты на многих других исторических постройках Пскова. Приходите во Двор Постникова и участвуйте в музейных программах», - пригласили псковичей музейщики.

Предыдущие публикации из этой серии посвящались рундуку и пряслам.