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Культура

В серии «Словарик архитектора» Псковский музей рассказал об архивольте

В серии публикаций «Словарик архитектора» Псковский музей рассказал об архивольте.

Фото Псковского музея-заповедника

Архивольт (латинское arcus volutus – обрамляющая дуга) – внешнее обрамление арочного проема, обычно выступающее из плоскости стены или украшенное скульптурным декором (на фото архивольт Двора Постникова). Архивольты могут быть как достаточном простым украшением арки, так и богатым набором барельефов и росписей.

«Ищите архивольты на многих других исторических постройках Пскова. Приходите во Двор Постникова и участвуйте в музейных программах», - пригласили псковичей музейщики.

Предыдущие публикации из этой серии посвящались рундуку и пряслам.

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