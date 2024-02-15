Художественная выставка «Ягодка» графика Михаила Кузьмиченко откроется в Пскове

16:42, 15 февраля 2024, ПАИ

Художественная выставка «Ягодка» художника, графика, иконописца и реставратора Михаила Кузьмиченко откроется в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 17 февраля в 14:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

Это вторая персональная выставка Михаила Кузьмиченко в Пскове. Первая прошла в январе 2023 года.

Экспозиция разместится в фойе третьего этажа библиотеки. На ней будут представлены портреты и пейзажи художника.

Ранее сообщалось, что в Пскове открылась выставка «В ожидании весны». А 21 февраля в Доме Беклешова начнёт работать выставка «Февраль в окне».