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Общество

Печорские «Счастливчики» примут участие во всероссийском конкурсе «Битва хоров»

Коллектив Печорского районного центра культуры «Счастливчики» поборется за звание лучшего хора среди 150 хоровых команд России. Ансамбль прошёл отбор в полуфинал всероссийского конкурса «Битва хоров», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Печорские «Счастливчики» примут участие во всероссийском конкурсе «Битва хоров». Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Печеряне выступят в номинации «Эстрадный хор» среди участников первой возрастной категории: 14–18 лет. Полуфинальные и финальные испытания пройдут на федеральной территории «Сириус» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи – 2024.

Финалистов определит оценочная комиссия из деятелей культуры и экспертов музыкальной индустрии России.

Всероссийский конкурс «Битва хоров» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Федерального агентства по делам молодёжи, Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых», АНО «Большая перемена».

Ранее сообщалось, что участники детского эстрадного хора «ЛаккиЛайк» из Печор спели гимн России на одной сцене с Владимиром Путиным.

Напомним также, что себежанин Роман Сталюков (Печкурёв), исполнивший песню Максима Фадеева, стал победителем Международного конкурса профессионального мастерства «Жар-Птица России».

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