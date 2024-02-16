Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Работы псковских мастериц презентуют на всероссийской выставке в Ульяновске

Работы псковских мастериц Натальи Николаевой и Надежды Макухи примут участие во Всероссийской выставке-смотре «Живописная игла. Современный взгляд на вышивку» в Ульяновске. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Работы псковских мастериц презентуют на всероссийской выставке в Ульяновске. Фото: Псковский областной центр народного творчества

Наталья Николаева покажет коллекцию аксессуаров в русском стиле: накосники, венец и ожерелье. Все украшения мастерица выполнила в технике древнерусского шитья, отметили в пресс-службе.

Надежда Макуха представит картину «Олень», вышитую гладью.

Выставка откроется 2 марта.

Напомним, что в Пскове 17 февраля откроется выставка «Ягодка» художника Михаила Кузьмиченко, а 14 февраля открылась выставка коллекции вещей народа сето.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 февраля 2024

Работы псковских мастериц презентуют на всероссийской выставке в Ульяновске
16 февраля 2024

Пушкинский заповедник открыл выставку в Минске
16 февраля 2024

Премьеру спектакля «Влюблённые» представит Псковский театр драмы 8 марта
16 февраля 2024

Предстоящий IX Сретенский бал обсуждают в медиацентре ПАИ
16 февраля 2024

Знаки туристской навигации установили в Дновском районе
16 февраля 2024

О реставрации иконы «Спас Елеазаровский» XIV века рассказала эксперт
15 февраля 2024

В Пскове обсудили сохранение многоквартирных домов – объектов культурного наследия
15 февраля 2024

Альбом-каталог «Российский Север – XIII» с работами псковских мастеров вышел в свет

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...