Работы псковских мастериц презентуют на всероссийской выставке в Ульяновске

13:54, 16 февраля 2024, ПАИ

Работы псковских мастериц Натальи Николаевой и Надежды Макухи примут участие во Всероссийской выставке-смотре «Живописная игла. Современный взгляд на вышивку» в Ульяновске. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Наталья Николаева покажет коллекцию аксессуаров в русском стиле: накосники, венец и ожерелье. Все украшения мастерица выполнила в технике древнерусского шитья, отметили в пресс-службе.

Надежда Макуха представит картину «Олень», вышитую гладью.

Выставка откроется 2 марта.

Напомним, что в Пскове 17 февраля откроется выставка «Ягодка» художника Михаила Кузьмиченко, а 14 февраля открылась выставка коллекции вещей народа сето.