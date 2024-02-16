Работы псковских мастериц презентуют на всероссийской выставке в Ульяновске
Работы псковских мастериц Натальи Николаевой и Надежды Макухи примут участие во Всероссийской выставке-смотре «Живописная игла. Современный взгляд на вышивку» в Ульяновске. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
Наталья Николаева покажет коллекцию аксессуаров в русском стиле: накосники, венец и ожерелье. Все украшения мастерица выполнила в технике древнерусского шитья, отметили в пресс-службе.
Надежда Макуха представит картину «Олень», вышитую гладью.
Выставка откроется 2 марта.
Напомним, что в Пскове 17 февраля откроется выставка «Ягодка» художника Михаила Кузьмиченко, а 14 февраля открылась выставка коллекции вещей народа сето.
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