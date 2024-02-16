Михаил Ведерников – о Витебской области: Мы воспитаны на общих примерах героизма

15:40, 16 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественной церемонии, посвящённой Дням Витебской области на международной выставке-форуме «Россия», по приглашению председателя Витебского облисполкома Александра Субботина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Наши регионы – добрые соседи уже тысячу лет. Мы выросли в едином историко-культурном пространстве, воспитаны на общих примерах героизма, объединены одними ценностями, понимаем друг друга с полуслова. Мы вместе храним память о Великой Отечественной войне, Великой Победе и великом подвиге советского народа», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что отдельную важную роль в двусторонних отношениях с Витебском играет молодёжная политика. Вместе с этим продолжается сотрудничество в сфере образования. Кроме того, связи выстраиваются и на муниципальном уровне. Псков и Витебск стали городами-побратимами, Псковский и Бешенковичский районы подписали соглашение о сотрудничестве.

Губернатор Псковской области заметил, что с Витебской областью планируется реализовать множество проектов.

Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин рассказал о технологических достижениях Витебской области. Особое внимание он уделил теме совместных усилий по сохранению героических страниц истории Великой Отечественной войны.

Государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев отметил, что равноправное представление потенциала областей братского народа в рамках международной выставки «Россия» – это особый знак и символ единого будущего двух государств.

Вместе с этим чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой заметил, что по легенде Витебск, как и Псков, был основан княгиней Ольгой.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников принял участие в открытии Дней Витебской области на выставке «Россия».