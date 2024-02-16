Новые автобусы начали курсировать в Пскове

15:43, 16 февраля 2024, ПАИ

Новые автобусы вышли на маршруты по улицам Пскова. Об этом рассказал глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

В частности, в Пскове начали курсировать новые низкопольные автобусы большого класса марки НефАЗ. «Техника оснащена звуковой системой «Говорящий город», электронным рейсоуказателем и другим оборудованием для людей с ограниченными возможностями здоровья», – рассказал глава города.

Всего на самые востребованные маршруты вышли четыре таких автобуса.

Кроме того, из Санкт-Петербурга прибыло 10 автобусов марки Volgabus по договоренности между губернаторами Александром Бегловым и Михаилом Ведерниковым.

Автобусы низкопольные и рассчитаны на 175 пассажиров. «В ближайшее время тоже встанут на линии», – отметил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что десять автобусов-сцепок поступили в Псковский автопарк из Санкт-Петербурга.