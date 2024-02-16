Профориентационные мероприятия провели псковские кадровые специалисты на выставке «Россия»

18:13, 16 февраля 2024, ПАИ

Профориентационные мероприятия провели специалисты комитета по труду и занятости Псковской области, кадрового центра Пскова и молодёжного кадрового центра в рамках Дня кадровой политики для современного рынка труда на выставке-форуме «Россия» в Москве в пятницу, 16 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Посетители смогли принять участие в профориентационном тестировании, которое помогает определиться с выбором профессии, а также угадать профессию прошлого и узнать, кем человек мог работать десятки и сотни лет назад. Кроме того, гости стенда вытянули для себя персональное пожелание от Псковской области на будущее.

Уверенность в том, что кто-то решит найти своё призвание в Псковской области, узнав результаты тестирования, выразила начальник отдела профориентации и профессионального обучения комитета по труду и занятости региона Яна Васюцкая.

Специалисты из Псковской области будут работать на площадке Министерства труда и социальной защиты РФ также в субботу, 17 февраля.

Ранее сообщалось, что псковский гастробренд провёл дегустацию уникальных продуктов на выставке «Россия».

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.