Профориентационные мероприятия провели псковские кадровые специалисты на выставке «Россия»
Профориентационные мероприятия провели специалисты комитета по труду и занятости Псковской области, кадрового центра Пскова и молодёжного кадрового центра в рамках Дня кадровой политики для современного рынка труда на выставке-форуме «Россия» в Москве в пятницу, 16 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
Посетители смогли принять участие в профориентационном тестировании, которое помогает определиться с выбором профессии, а также угадать профессию прошлого и узнать, кем человек мог работать десятки и сотни лет назад. Кроме того, гости стенда вытянули для себя персональное пожелание от Псковской области на будущее.
Уверенность в том, что кто-то решит найти своё призвание в Псковской области, узнав результаты тестирования, выразила начальник отдела профориентации и профессионального обучения комитета по труду и занятости региона Яна Васюцкая.
Специалисты из Псковской области будут работать на площадке Министерства труда и социальной защиты РФ также в субботу, 17 февраля.
Ранее сообщалось, что псковский гастробренд провёл дегустацию уникальных продуктов на выставке «Россия».
Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.
О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.
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