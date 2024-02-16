Дегустацию уникальных продуктов провёл псковский гастробренд на выставке «Россия»

17:39, 16 февраля 2024, ПАИ

Дегустацию уникальных традиционных русских напитков и угощений провёл гастрономический бренд Псковской области «Столбушинский продукт» в «Универмаге» на выставке-форуме «Россия» в Москве, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Посетители смогли попробовать более десятка видов сбитня, мёд, варенья, травяные чаи, орехи и цукаты, звары, соки, а также приобрести подарочные наборы.

Продукция «Столбушинского продукта» производится из ингредиентов, выращиваемых в заповедной зоне Пушкинских Гор Псковской области. Бренд производит натуральные продукты питания по старинным рецептам из экологически чистых продуктов.

Кроме того, в «Универмаге» Псковскую область представляли такие региональные бренды, как компания «Псков-резной» с художественными резными изделиями, «Псковский гончар» и «Авторская керамика Юрия Пересады» с керамической посудой.

Ранее сообщалось, что на выставке «Россия» заключили соглашение о приграничном сотрудничестве Печорский муниципальный округ Псковской области и Докшицкий район Витебской области.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.