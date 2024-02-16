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Как прошёл для псковской делегации День кадровой политики на выставке «Россия», рассказала Алёна Трунова

Делегация Псковской области приняла участие в Дне кадровой политики для современного рынка труда, который состоялся на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве сегодня, 16 февраля. В каких направлениях вели работу кадровые специалисты, в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова.

Профориентационные мероприятия провели псковские кадровые специалисты на выставке «Россия». Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Первое – наш региональный стенд, мы забрали его на весь день. День профориентации сделали. Квизы, профориентационные игры разные организовали. Второе – работа на федеральном стенде, где в течение полутора часов проходили наши мероприятия: и профориентационное тестирование, и карьерные консультации оказывали. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков приходил, в том числе посещал наши активности», – отметила Алёна Трунова.

Она также отметила, что в рамках деловой программы состоялось пленарное заседание, в котором приняли участие специалисты комитета по труду и занятости Псковской области, кадрового центра Пскова.

«Были также отраслевые площадки. Мы посетили дискуссию на тему модернизации служб занятости, её Роструд организовывал. Все регионы собрали, которые внедряют изменения», – отметила председатель комитета по труду и занятости Псковской области.

На стенде Псковской области профильный комитет, помимо профориентационных активностей, также представил результаты работы в области кадровой политики за прошлый год. Здесь можно увидеть ролики об итогах модернизации центра занятости по Пскову и Псковскому району в рамках президентского нацпроекта «Демография», о проведении регионального этапа Всероссийской ярмарки вакансий.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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