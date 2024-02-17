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Общество

Российский космический корабль пристыковался к МКС

Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-26» пристыковался к МКС сегодня, 17 февраля, в 09:06:13 по московскому времени, сообщается на сайте Роскосмоса.

Стыковка корабля проходила в автоматическом режиме, и в результате корабль пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции.

Корабль был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» 15 февраля.

Космический корабль доставил на МКС более двух с половиной тонн груза, из них почти полторы тонны – оборудование для станции, одежда для экипажа, продукты питания, гигиенические средства. Также корабль доставил 580 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота.

Среди грузов — расходные материалы для нового научного эксперимента «Фуллерен» по выращиванию в многозонной электровакуумной печи МЭП-01 в многоцелевом лабораторном модуле «Наука» кристаллов фуллерита, третьей кристаллической формы углерода, представляющей новый класс полупроводников.

Для нового научного эксперимента «Перспектива-КМ» на корабле отправили трансформируемую космическую конструкцию из полимерных композиционных материалов с эффектом памяти формы. Космонавты установят конструкцию в малом исследовательском модуле «Поиск» во время будущего выхода в открытый космос для её развертывания и испытаний.

На «Прогрессе МС-26» также полетела аппаратура для нового научного эксперимента «Орбита-МГ» с целью отработки технологий неразрушающего контроля технического состояния герметичных оболочек пилотируемых космических объектов длительной эксплуатации.

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