Более двух тысяч дебоширов сняли с авиарейсов в России в 2023 году

18:58, 18 февраля 2024, ПАИ

Сотрудники полиции сняли с авиарейсов более двух тысяч дебоширов в 2023 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Главного управления на транспорте МВД России Олега Калинкина.

По его словам, за последние три года эта цифра остаётся примерно одинаковой. Пассажиров задерживали за хулиганство на борту воздушного судна или при посадке на борт. Больше половины из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

62 дебоширов привлекли к уголовной ответственности, около двух тысяч – к административной.

Больше всего хулиганов задержали в Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске.

Ранее сообщалось, что пассажирам внутренних рейсов в аэропортах России разрешат продажу алкоголя.

Отмечалось также, что в 2024 году аэропорт Пскова рассчитывает перевезти 200 тысяч пассажиров.