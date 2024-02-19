Кем чаще всего работают псковские подростки, рассказали эксперты

09:46, 19 февраля 2024, ПАИ

Чаще всего псковские подростки работают курьерами лёгких посылок, редакторами и копирайтерами, свидетельствуют данные опроса hh.ru. Также подросткам предлагают работу промоутеров, комплектовщиков товаров и онлайн-заказов и работу на складе.

Часто предлагается работа в выходные в сфере обслуживания: вечерними администраторами в магазинах, сменными консультантами и официантами.

Ранее сообщалось, что 36% опрошенных псковичей считают 23 Февраля праздничным днём для всех мужчин, а 40% россиян не испытывают тревоги.