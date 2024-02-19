ФК «Луки-Энергия» уступил белорусской команде в третьем контрольном матче

11:10, 19 февраля 2024, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» уступил команде «Витебск» в третьем контрольном матче сезона. Встреча прошла в Витебске 17 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского клуба.

Хозяева сумели отличиться в первом тайме. Гол в ворота великолучан на 39-й минуте забил Карэн Варданян. Во втором тайме Руслан Теверов удвоил преимущество витебской команды. На 72-й минуте Никита Шепет отыграл один мяч.

Отметим, что это уже третья контрольная игра «Луки-Энергия» в новом сезоне. В первом матче великолучане сыграли вничью с ФК «Псков» – 1:1. Во второй игре они уступили ФК «Торпедо БелАЗ» со счётом 2:0.

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