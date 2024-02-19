Выигравший «Выходные в Пскове» житель Вологодской области посетил регион
Выигравший сертификат на «Выходные в Пскове» житель Вологодской области посетил Псковскую область. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по туризму.
Анатолий из Вологодской области выиграл сертификат в лотерее на выставке-форуме «Россия» в Москве.
«Впечатления от Пскова – самые позитивные. Очень красивый город, особенно Кром, Троицкий собор. Отдельное огромнейшее спасибо гиду Юлии, которая проводила экскурсию по городу. Три часа экскурсии пролетели незаметно, несмотря на пасмурное небо и небольшой моросящий дождь», – прокомментировал он.
Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.
О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.
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