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Выигравший «Выходные в Пскове» житель Вологодской области посетил регион

Выигравший сертификат на «Выходные в Пскове» житель Вологодской области посетил Псковскую область. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по туризму.

Выигравший «Выходные в Пскове» житель Вологодской области посетил регион. Фото здесь и далее: комитет по туризму Псковской области

Анатолий из Вологодской области выиграл сертификат в лотерее на выставке-форуме «Россия» в Москве.

«Впечатления от Пскова – самые позитивные. Очень красивый город, особенно Кром, Троицкий собор. Отдельное огромнейшее спасибо гиду Юлии, которая проводила экскурсию по городу. Три часа экскурсии пролетели незаметно, несмотря на пасмурное небо и небольшой моросящий дождь», – прокомментировал он.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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