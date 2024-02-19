Марина Гаращенко рассказала о состоянии детей, пострадавших в ДТП со школьным автобусом
О состоянии детей, пострадавших в ДТП со школьным автобусом и фурой на трассе P-23 в Пушкиногорском районе, рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в своём Telegram-канале.
Спустя неделю, по состоянию на сегодняшний день, в реанимации детской областной больницы остаётся один ребёнок. Дети с травмами средней тяжести продолжают лечение в стационаре. Девочку, которую направили из Пустошки в Великие Луки, сегодня выписали из детской городской больницы.
Из реанимации в торакальное хирургическое отделение Псковской областной клинической больницы был переведён водитель скорой помощи, которая опрокинулась в Островском районе по пути на место ДТП со школьным автобусом.
Продолжает лечение в дневном стационаре Пустошкинского филиала Новосокольнической межрайонной больницы женщина из школьного автобуса.
По словам Марины Гаращенко, при сохранении положительной динамики часть пациентов в конце недели может быть выписана на амбулаторное лечение.
Подробности ДТП под Новгородкой читайте в специальном сюжете ПАИ.
Марина Гаращенко рассказала о состоянии детей, пострадавших в ДТП со школьным автобусом
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