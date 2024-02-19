Марина Гаращенко рассказала о состоянии детей, пострадавших в ДТП со школьным автобусом

21:59, 19 февраля 2024, ПАИ

О состоянии детей, пострадавших в ДТП со школьным автобусом и фурой на трассе P-23 в Пушкиногорском районе, рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в своём Telegram-канале.

Спустя неделю, по состоянию на сегодняшний день, в реанимации детской областной больницы остаётся один ребёнок. Дети с травмами средней тяжести продолжают лечение в стационаре. Девочку, которую направили из Пустошки в Великие Луки, сегодня выписали из детской городской больницы.

Из реанимации в торакальное хирургическое отделение Псковской областной клинической больницы был переведён водитель скорой помощи, которая опрокинулась в Островском районе по пути на место ДТП со школьным автобусом.

Продолжает лечение в дневном стационаре Пустошкинского филиала Новосокольнической межрайонной больницы женщина из школьного автобуса.

По словам Марины Гаращенко, при сохранении положительной динамики часть пациентов в конце недели может быть выписана на амбулаторное лечение.

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