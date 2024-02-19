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Общество

В немецких библиотеках начали массово воровать старинные издания русских классиков

Старинные книги русских писателей начали массово воровать из библиотек в Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild.

Так, Государственная библиотека в Берлина сообщила о краже пяти книг в январе. Среди них – три произведения Александра Пушкина: «Братья разбойники» 1827 года, «Кавказский пленник» 1828 года и «Борис Годунов» 1831 года. Из Баварской государственной библиотеки также украли две редкие книги.

По данным немецкого издания, книги воруют по одной схеме: преступники выдают себя за исследователей русской литературы и предъявляют поддельные паспорта, чтобы ознакомиться с ценными произведениями. Затем они фотографируют каждую страницу книги. В следующий свой визит они оставляют в библиотеке искусно изготовленную подделку, а с собой забирают оригинал издания.

По оценкам экспертов, стоимость украденных книг исчисляется миллионами евро.

Отмечается, что кражи происходят и в других странах Европы. Крупнейшую из них совершили в Варшаве: там похитили 78 книг на сумму один миллион евро, среди украденного – первые издания произведений Пушкина, Гоголя и Лермонтова.

Ранее сообщалось, что в Псков приехал «Гарри Поттер» на турецком и китайский путеводитель по Лондону.

Напомним также, что фонд Себежской районной библиотеки пополнился новыми книгами.

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