Тренер Натальи Спиридоновой – о новом личном рекорде псковички: Она готова к нему

11:34, 20 февраля 2024, ПАИ

О том, когда стоит ждать нового личного рекорда псковской прыгуньи в высоту Натальи Спиридоновой, рассказала тренер спортсменки Екатерина Алексеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Нынешний личный рекорд Натальи Спиридоновой составляет 1,95 метра. Такой результат псковичка показала на 16-м этапе всероссийских соревнований «Королева спорта», которые прошли в июле 2023 года на стадионе «Салют Гераклион» в Москве.

Она готова на этот результат, заверила Екатерина Алексеева. «В прошлом сезоне мы грезили званием мастера спорта международного класса. Это действительно высокое достижение, нам очень этого хотелось, но оно нас связывало. На тренировке всё было гораздо лучше, чем на стартах. Было видно, что человек готов, а как только соревнования, всё как-то разваливалось», – сказала тренер спортсменки.

«Груз ответственности и желание выполнить мастера спорта международного класса нам мешало, поэтому личный рекорд мы просто ждём», – добавила спикер пресс-конференции.

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