Как в Порхове приняли «Поезд Победы», рассказал глава района

12:53, 20 февраля 2024, ПАИ

В этом году Порхов стал первой остановкой в Псковской области «Поезда Победы». Пользовалась ли популярностью передвижная вставка в Порхове и свои впечатления от неё, рассказал глава Порховского района в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 20 февраля.

«Для нас это была честь принимать «Поезд Победы». Была живая очередь помимо того, что были сформированы группы по 12-13 человек. Причем посетители были не только из Порхова. К нам приезжали из Дедович, из Бежаниц, других районов. Любой желающий, кто приходил, а было всегда много желающих, прошли. Я сам в «Поезд Победы» попал со второго раза. Чтобы понять, надо попасть и прочувствовать. Экскурсия продлилась 40 минут, а обошли её – будто бы за три. Будто проживаешь все этапы трагедии: все эти фигуры, все композиции. Кому-то тяжело посещать такие места – в них ужасы оккупации. То, через что прошли наши горожане в прошлом», – сказал Юрий Семёнов.

По словам Юрия Семёнова, в первую очередь, ставилась задача показать выставку детям: начиная со школ, любой возраст. Такие выставки способствуют поднятию патриотизма у подрастающего поколения, отметил он.

«К «Поезду Победы» я четыре-пять раз ездил. Была постоянно очередь: группа была одна за одной. То, что не одна тысяча посетила, я могу смело сказать», – сказал глава района.

«Поезд Победы» совершил в Псковской области три остановки: в Порхове, Дно и Пскове. Передвижной музей посетило 12 тысяч жителей региона.