Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как в Порхове приняли «Поезд Победы», рассказал глава района

В этом году Порхов стал первой остановкой в Псковской области «Поезда Победы». Пользовалась ли популярностью передвижная вставка в Порхове и свои впечатления от неё, рассказал глава Порховского района в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 20 февраля.

На фото: Юрий Семёнов. Фото: ПАИ

«Для нас это была честь принимать «Поезд Победы». Была живая очередь помимо того, что были сформированы группы по 12-13 человек. Причем посетители были не только из Порхова. К нам приезжали из Дедович, из Бежаниц, других районов. Любой желающий, кто приходил, а было всегда много желающих, прошли. Я сам в «Поезд Победы» попал со второго раза. Чтобы понять, надо попасть и прочувствовать. Экскурсия продлилась 40 минут, а обошли её – будто бы за три. Будто проживаешь все этапы трагедии: все эти фигуры, все композиции. Кому-то тяжело посещать такие места – в них ужасы оккупации. То, через что прошли наши горожане в прошлом», – сказал Юрий Семёнов.

По словам Юрия Семёнова, в первую очередь, ставилась задача показать выставку детям: начиная со школ, любой возраст. Такие выставки способствуют поднятию патриотизма у подрастающего поколения, отметил он.

«К «Поезду Победы» я четыре-пять раз ездил. Была постоянно очередь: группа была одна за одной. То, что не одна тысяча посетила, я могу смело сказать», – сказал глава района.

«Поезд Победы» совершил в Псковской области три остановки: в Порхове, Дно и Пскове. Передвижной музей посетило 12 тысяч жителей региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 февраля 2024

Как в Порхове приняли «Поезд Победы», рассказал глава района
20 февраля 2024

ПсковГУ вошёл в десятку лидеров по организации деятельности студотрядов в системе образования
20 февраля 2024

В Себеже продолжается строительство новой школы на 825 мест
20 февраля 2024

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 21 февраля
20 февраля 2024

Труженица тыла Лидия Климова из Пскова отметила 95-летие
20 февраля 2024

Почти 450 заявок участвует в региональном конкурсе проектов, разработанных ТОС
20 февраля 2024

Место строительства пешеходного моста через Пскову закрыли для пешеходов
20 февраля 2024

Пресс-конференция с главой Порховского района Юрием Семёновым проходит в медиацентре ПАИ

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...