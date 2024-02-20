Жителей Псковской области приглашают поучаствовать в новом сезоне проекта «Флагманы образования»

13:21, 20 февраля 2024, ПАИ

Четвёртый сезон проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал в День образования на выставке-форуме «Россия» в Москве. Жители Псковской области могут принять участие в проекте, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Поучаствовать могут управленцы в сфере образования, педагоги, а также совершеннолетние студенты высших и средних специальных учебных заведений всех направлений обучения. Участники смогут не только заявить о себе, но и пройти профильное обучение, а также войти в управленческий кадровый резерв системы образования России. Регистрация доступна на сайте flagmany.rsv.ru.

С февраля по август конкурсанты будут принимать участие в «Образовательном марафоне», который поможет подготовиться к конкурсу. Сам конкурс начнётся в начале августа. Очные полуфиналы пройдут в каждом субъекте России в октябре, тогда же по итогам дистанционного этапа в финале встретятся студенты. Финальные испытания для управленцев и педагогов пройдут в ноябре.

Напомним, в предыдущем сезоне более 500 участников из Псковской области боролись за победу в конкурсе «Флагманы образования» и три специалиста вышли в финал.

Конкурс «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» президентского нацпроекта «Образование». Из числа финалистов и победителей конкурса 935 человек уже получили возможность карьерного и профессионального роста.