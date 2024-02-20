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Памятник Невскому, гороховая каша, Ждун – о символах Порховского района рассказал его глава

О ставших уже брендами для Порховского района – памятнике Александру Невскому, фестивале «Вернем каши на столы наши», а также скульптуре Ждуна рассказал глава Порховского района Юрий Семёнов в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 20 февраля.

Скульптура Ждуна. Фото: Константин Иванов

«Бренд у нас – это князь Александр Невский, конечно. Кроме того, сейчас мы раскрутили нашу знаменитую порховскую гороховую кашу, фестиваль «Вернем каши на столы наши». Это тоже своеобразный бренд», – подчеркнул Юрий Семёнов.

Памятник Александру Невскому представляет собой бюст князя на высоком постаменте. С задней стороны памятника сооружена невысокая стена из известняка, символизирующая Порховскую крепость (новая каменная крепость была построена из известняка). В народе памятник называют «голова».

По словам Юрия Семёнова, благоустройство вокруг памятника планируется вынести на народное голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Порховском районе в текущем году. Так как основание памятника нуждается в ремонте.

Напомним, VI Межмуниципальный гастрономический фестиваль «Вернём каши на столы наши» состоялся в Порхове 20 января. Традиционно на конкурсе выбирают лучшую кашу в разных номинациях. Уже традиционной визитной карточкой стал не только фестиваль, но именно «гороховая каша».

Многих гостей Порхова волнует, в каком состоянии находится скульптура Ждуна на берегу реки Шелонь. Ждун в Порхове появился в октябре 2017 года. Он сидит на берегу реки Шелонь и задумчиво смотрит вдаль.

«Стоит на месте. А к Ждуну очень многие приходят. У него много подписчиков «ВКонтакте». Те, кто приезжает, все спрашивают: «Где Ждун?». Есть, жив, с ним по-прежнему фотографируются, выставляют в соцсетях снимки. Необычно, да. Поэтому – это неоживший житель нашего города», – подчеркнул Юрий Семёнов.

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