10 самых дорогих квартир Пскова: женщина-торшер, чёрный глянец, недвижимость из XIX века

10:17, 22 февраля 2024, ПАИ

В отличие от очень дорогих домов цены на очень дорогие квартиры в Пскове за минувшие пару лет не слишком изменились. Весной 2022 года самая дешёвая из дорогих квартир стоила 11 миллионов рублей, на вершине топа были квадратные метры за 22 миллиона. Сейчас разброс от 12,6 до 27 миллионов. Обратим внимание, что за те же 13–15 миллионов рублей (в евро, конечно) можно купить небольшую двушку в новом доме в одной из европейских столиц. И, прямо скажем, это жильё будет на голову лучше того, что предлагается в Пскове. Но это лирика, где мы, а где та Европа.

10-е место

За 12 миллионов 600 тысяч рублей в Пскове можно стать владельцем трёхкомнатной квартиры площадью в 101 кв. метр на Красноармейской, 4а.

«Дом кирпичный, автономное отопление в самой квартире. Лифт с возможностью попадания в подземный паркинг. Подготовка под чистовую отделку. В квартире три изолированных комнаты, кухня, два санузла, гардеробная». Спасибо, что без «дизайнерского ремонта».



А «больше не знаем о нём ничего», вот разве что общий вид дома и план БТИ.



Фото: Авито



Фото: Авито



9-е место

На девятом месте за 12 миллионов 700 тысяч рублей любопытное своей локацией предложение. Трёхкомнатная квартира с потолками под четыре метра находится на улице Калинина, 1/3 в здании бывшего женского Епархиального училища – там же, где и штаб Псковского гарнизона. Не думала, что часть этого дома отдана под квартиры.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





















«Толщина стен – метр (вот же раньше строили!), три изолированные комнаты, просторный коридор (в нем тоже можно сделать комнату или, например, место для спортивных занятий. Есть кладовка, гардеробная. Квартира очень теплая, солнечная. Сделан капитальный ремонт, полностью заменена электропроводка, выровнены стены. Закрытая парковка, детская площадка. Рядом администрация города, бассейн, технический лицей, Двор Подзноева, Покровский комплекс, палаты Меньшикова, детские сады. Очень дружные соседи. Живут много лет. Квартиры в нашем доме продаются очень-очень редко. Нет никаких посуточных квартир. Отличная шумоизоляция. Соседи на нижнем этаже делали ремонт, даже не знала об этом. На лестничной площадке сделаны места для хранения (очень вместительные). Так как верхний этаж, чердачное помещение можно использовать как мансарду», – тщательно и любя описывает свою недвижимость владелица.

Если хотите поселиться в историческом здании конца XIX века в самом центре Пскова – это ваш вариант. Главное, чтобы финансы позволили и соседи приняли.

8-е место

На восьмое помещаем трёхкомнатную квартиру за 13 миллионов рублей площадью 93 кв. метра на улице Алёхина, 14 на Запсковье (единственный вариант в этом районе).

«Дом сдан в 2021 году, оборудован видеонаблюдением, – сообщает хозяин. – Kуxня oбъединeна c гостинoй, две спальни, гардеробная, в ванной комнате и туалете теплые полы. Установлены кондиционеры в спальнях. Окна в квартире выходят на разные стороны. По документам площадь квартиры 91,4 кв. м без учёта балкона, который +7 кв. м. В сумме более метров 98 кв. м».

В заголовке объявления речь вообще о 93 метрах… Ну хорошо, пусть будет 98, нам не жалко.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

























Покупателю владельцы оставляют кухонный гарнитур, варочную панель, вытяжку, посудомоечную машину и шкаф в коридоре.

«Рядом два детских сада и школа. На первом этаже дома имеется аптека, продуктовый магазин, хлебный магазин, магазин косметики, пункт выдачи маркетплейса, салон красоты. Квартира находится в ипотеке в банке» – о главном, конечно, говорится в самом конце.

7-е место

За 13 миллионов 200 тысяч рублей на Гагарина, 5 продаётся трёхкомнатная квартира площадью 86 кв. метров. Дом сдан в 2015 году, квартира находится на последнем этаже, лифта нет. Зато есть ремонт и мебель в стиле «дорого-богато»: каменные столешницы на кухне, деревянная лакированная мебель, закатанная в тёмный кафель ванная комната и кожаный диван. Я устала про это шутить, честное слово. Ну нравится псковичам при деньгах прилипать к мебели, опять же удобно односолодовый виски оттирать. Но лучше бы на приличный тюль и шторы потратились.

Судя по данным из описания в начале, в квартире два санузла и два уровня (на фото есть лестница).



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито













































Автор объявления был краток, как выстрел: «Продаю 3х комнатную квру, состояние идеальное, вся мебель и техника, что видно на фото, оставляю...»

Всё.

6-е место

За 15 миллионов рублей всем желающим могут достаться аж 183 кв. метра на первом этаже на Народной, 6. В квартире пять комнат.

Дом 1999 года постройки автор объявления называет элитным (мы помним, что в Пскове нет элитного жилья), квартиру – крупногабаритной (это несомненно). Одна только кухня в 28 кв. метров сопоставима с размером иных квартир, которые в ипотеку позволяют себе небогатые псковичи.

«Квартира в идеальном состоянии, ремонт делали для себя из качественных материалов. Вся инфраструктура в шаговой доступности. Фотографии не могут всё передать, поэтому все подробности при просмотре. В доме имеется подземный паркинг. Закрытая территория. Рассмотрю любые варианты расчета, включая обмен», – добавляет владелец жилья.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито













Фотографии, действительно, не могут всего передать хотя бы потому, что в объявлении их практически нет. Из пяти комнат на снимки попала только одна, плюс немного кухни, коридор и ванная. Масштаб не считывается, поэтому, если есть лишние 15 миллионов, идите ножками.

5-е место

За 16 миллионов 300 тысяч рублей на Леона Поземского, 10 (это район Золотой набережной) можно приобрести четырёхкомнатную квартиру площадью 104,4 кв. метра с трёхметровыми потолками. Второй этаж четырёхэтажного дома.

Из описания только «вид на Кремль», наличие балкона, лоджии и кондиционера. По фото совершенно невозможно понять, за что просят такие деньги.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито













Хозяева больших квартир, в отличие от домовладельцев, почему-то чрезвычайно скупы на слова и фотографии. Я уже не говорю о том, что 99,9% фото в их объявлениях вертикальные, а профессиональную съёмку так никто и не догадался заказать.

4-е место

За 17 миллионов рублей продаётся стометровая трёшка в том же районе «с видом на Кремль» на Советской набережной, 4. Помимо фото, владелец не поленился снять (правда, опять вертикальное) видео с полутораминутной прогулкой по набережной Пскова неподалёку от дома.

В объявлении упоминается, что Советская набережная (она же Золотая) вошла в топ самых красивых улиц России. Добавим, что этот личный топ составил один небезызвестный тревел-блогер, ныне ещё и иноагент.

«Кирпичный дом, большая квартира, современный ремонт, шикарная шумоизоляция, – перечисляет владелец. – Котёл даёт возможность регулировать температуру по вашему усмотрению. Тёплые полы в ванной комнате. В спальне установлен монитор, камера направлена на двор, где паркуются жильцы. В любой момент вы можете зайти через приложение и посмотреть происходящее во дворе. Запись с камеры хранится 2 недели».

Что за странная страсть к подглядыванию? Да ещё и из спальни.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

































«Тихое и спокойное место, с балкона открывается шикарный вид на Кремль. Эркер с панорамными окнами даст насладиться утренним солнцем, на всех окнах установлена антимоскитная сетка и занавески-блэкаут. Продажа в связи с переездом», – поясняет хозяин, снимая вопросы о сетке и занавесках, которые оставляет после себя.

3-е место

19 миллионов 900 тысяч рублей – и двухуровневая четырёхкомнатная квартира в 182 кв. метра на Пароменской, 8а будет вашей.

Тут и вид на Кремль, и на Ольгинскую часовню, и джакузи перед огромным зеркалом, и женщина-торшер, и вычурные ручки на кухонном гарнитуре, и лестница с коваными перилами, и красная комната, и невероятное сочетание всего со всем. Ремонт (я так этого ждала) дизайнерский, благо метраж позволяет развлекаться.

Квартира находится на пятом-шестом этажах. Лифта нет.

«B доме автономнoe отoплeние и горячee водоснaбжeниe oт газовой котeльнoй. Двоp закрыт автоматичеcкими вopотами на пультe упpавления, дворовое видeoнаблюдeниe. Высота потолков первого этажа – 2,7 метра, второго – 5,5 метров. Квартира меблирована, есть всё для комфортного проживания. Цена договорная», – таким текстом сопровождены фотографии, но вы лучше просто посмотрите.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

































2-е место

Настало время тяжёлого люкса за 20 миллионов 800 тысяч рублей. Четыре комнаты на Конной, 12, 172 кв. метра, два уровня, две лоджии, балкон, гардеробная, потолки 2,70, стиль и, конечно, дизайнерский ремонт.

Затем следует очень подробное описание всех помещений в квартире, но вместо тысячи слов лучше посмотрим фотографии. Здесь и арки, и зеркальный потолок, и чёрная глянцевая кухня, чёрные шторы, чёрная мраморная лестница, чёрный кафель – как в той детской страшилке. Перебор с монохромом такой, что потолок буквально сливается со стенами и полом. Второй уровень чуть повеселее.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

































1-е место

И «венец творения» за 27 миллионов рублей. Двухуровневая шестикомнатная квартира площадью 212 кв. метров тоже на Пароменской, 8а.

«Дом 2009 года постройки. Автономное отопление, горячее водоснабжение от крышной газовой котельной. Двор закрыт автоматическими воротами на пульте управления, дворовое видеонаблюдение», – сообщается в объявлении.

На первом этаже находится зал, совмещённый с кухней, кабинет, гостевой санузел, на втором – коридор, спальня, хозкомната, вторая спальня, двухуровневая детская со своей ванной.

«Квартира полностью меблирована дорогой мебелью и оснащена техникой класса люкс!!! Есть всё для комфортного проживания. Вышлю фото по запросу реально заинтересованным людям!!! С глупыми предложениями проходим мимо, или буду ругаться!!!» – нервно предупреждает владелец, прикрепляя к объявлению ровно одну фотографию. Вот эту:

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Генеральный директор федеральной риелторской компании «Этажи-Псков» Роман Максименко прокомментировал ценообразование на псковские квартиры повышенной комфортности.

Он пояснил, что цена дорогих квартир стоимостью от 10–12 млн рублей никогда не определялась ценой квадратного метра. Скорее, стоимость таких квартир с большой площадью, хорошим ремонтом и в хорошем месте определяется по принципу «кто во что горазд».

«Первый резон продавца – «я столько хочу и готов за столько продавать», второй – «я её купил за столько, вложил ещё вот столько, поэтому ставлю такую цену», третий – «мне нужно именно столько денег, потому что я присмотрел себе другую недвижимость: дом, жильё в Москве, Петербурге, Сочи, Дубае», – привёл примеры риелтор.

«Но если у тебя есть 15 миллионов рублей, то, на самом деле, не так много квартир в Пскове предлагают за такие деньги. Как правило, люди в них вкладываются и дальше всё-таки благополучно живут там сами. Хочешь найти – устанешь искать. А с другой стороны, можно поставить такой объект на продажу и месяцами ждать своего покупателя. Это тот случай, когда на каждый подобный объект есть свой покупатель, своя целевая аудитория», – уточнил Роман Максименко.

По словам эксперта, дорогие квартиры в Пскове покупают и местные, и приезжие интересанты. Среди местных, например, те, кто в конце года получает какие-то бонусы, выплаты. Они уже живут в неплохих квартирах, продают их, добавляют свой бонус, и приобретают такую вот «элитную» квартиру.

Кроме того, такая недвижимость может привлечь переезжающих из столиц и из северных регионов России. «Для них цена в 12 миллионов не сумма. Хорошая однушка в Питере столько стоит, а в Пскове за эти деньги можно и четырёхкомнатную квартиру купить в хорошем месте», – подытожил Роман Максименко.