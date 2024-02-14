10 самых дорогих домов Пскова: повышение цен, коттедж tabula rasa и бриллиант среди навоза

12:00, 14 февраля 2024, ПАИ

Псковское агентство информации с 2015 года наблюдает за ситуацией на рынке элитной недвижимости Пскова. За пару лет, что мы не обновляли наш традиционный рейтинг самых дорогих домов, цены заметно поднялись. Если весной 2022 года наш топ укладывался в диапазон от 18 до 40 млн рублей, то теперь речь идет о «вилке» в 29-58 млн рублей. Посмотрим, что теперь в Пскове называют роскошью, какие интерьеры предлагают купить за десятки миллионов и по-прежнему ли кожаные диваны остаются синонимом достатка.

10 место

За скромные 28 миллионов 999 тысяч рублей продаётся трёхэтажный кирпичный дом на улице 2-й Береговой, 25 в Пскове (это «посёлок» Петропавловский на берегу Великой). Площадь дома 300 кв. метров плюс участок в 12 соток.

На первом этаже – гостиная-кухня, спальня, столовая зона, душевая, сауна из африканского дерева (речь, видимо, об абаше), туалет, коридор, гараж, на втором – две спальни, гардеробная, ванная комната. В цоколе – бильярдная «с дорогим столом» (и, разумеется, с любимым псковичами кожаным диваном), прачечная со стиральной и сушильной машиной, техпомещение.

Владелец сообщает, что в доме «установлен полный охранный комплекс из видеокамер и различных датчиков, любое нежеланное движение или проникновение в дом автоматически отображается на пульте вневедомственной охраны». Все коммуникации центральные, есть интернет, кабельное телевидение, кондиционеры. И обязательная в подобных объявлениях приписка: «Отделка в доме создавалась с привлечением дизайнеров».

На участке «плотно высажены дорогие высокие туи», есть «крaсивaя зacтеклённaя беседкa c биокамином». В зачёт при продаже принимается недвижимость покупателя.

При всём этом великолепии в объявлении о продаже размещены блёклые, мутноватые вертикальные фотографии, сделанные на смартфон. Удивительно, конечно, почему бы не потратиться на профессионального фотографа. Ведь, как известно, покупатель любит глазами.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





























Сегодня десятых мест будет два. Здесь же поместим двухэтажный дом за 29 миллионов 900 тысяч рублей 2011 года постройки в деревне Замельничье в 25 км от Пскова. Площадь дома – 114 кв. метров, участка – 36 соток. На участке также есть баня и гостевой дом с гаражом. Все строения сделаны из брёвен и за счёт естественных цветов смотрятся аккуратно.

Коммуникации, интернет и наш любимый дизайнерский ремонт в наличии. На самом деле внутри как будто даже мило – что-то среднее между бохо и этно, но в результате не то и не это. Общее впечатление от снимков портит захламлённость дома вещами хозяев. Вместо того, чтобы рассматривать интерьер, начинаешь вглядываться в баночки-скляночки. Это ещё один совет продавцам: лишние детали на фото не нужны, минимализм воспринимается лучше и даёт возможность подумать, «как бы я тут всё расставил».

Но вернёмся к объявлению. В домах есть всё необходимое для комфортного постоянного проживания, сообщает агентство. «Всё продумано и сделано из качественных и натуральных материалов. Кухонный гарнитур в хозяйском доме выполнен из цельного массива дерева. А сколько души вложено в детали интерьера… С любовью сделано всё. Удивительное место среди сосновых лесов на берегу речки, и воздух здесь какой-то особенный», – с грамматическими ошибками (мы поправили) зазывают риелторы.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



























































9 место

На девятом месте наш старый знакомый из деревни Покрутище в Псковском районе. Продаётся, продаётся и никак не может продаться дом в 535 кв. метров. Хозяева милостиво сбавили цену на 500 тысяч и теперь просят за недвижимость 34,5 миллиона рублей. Любопытно, что пару лет назад этот коттедж занимал вторую строчку нашего топа, то есть был одним из самых дорогих на рынке, а теперь оказался всего лишь девятым. Ещё забавно, что за это время дом увеличился в размерах на 15 кв. метров.



Теперь продажа ведётся не от агентства, а в объявлении немного другой текст и фото: акцент сделан на личный спуск к реке и сад. Асфальтированный подъезд, отличные соседи и регулярное автобусное сообщение с городом, к счастью, тоже остались. Справедливости ради, и место, и сад, действительно, очень живописные, а вот интерьеры дома... Смотрите сами:



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





















































На цокольном этаже – прихожая, помещения для хранения одежды и очистки воды, комната отдыха, прачечная/санузел, душевая и сауна. На первом – прихожая, спальня, санузел/душевая, гостиная и кухня. На втором – три спальни, санузел/душевая, балкон, бильярдная и спортивный зал. На третьем – помещение со свободной планировкой и санузел.

Вплотную к основному дому примыкает двухэтажный гостевой. Вход отдельный. Здесь две спальни, два санузла с душевыми кабинами и верандой.

Дом построен из керамического кирпича с наружным утеплением и декоративной штукатуркой. «Продуманная планировка, инженерные коммуникации создают комфортные условия для круглогодичного проживания». Имеется собственное водоснабжение (скважина) и теплоснабжение (котлы – электрический, дизельный, газовый и дизельный генератор на 10 кВт).

На территории – хозяйственная постройка, в которой две кухни, помещение свободного назначения и помещение для хранения инструментов, есть два гаража с автоматическими воротами.

На участке выполнен ландшафтный дизайн: садовые дорожки и парковочные площадки из цветной брусчатки. Имеются зоны для барбекю, сад с фруктово-ягодными деревьями, спортивный городок и детская площадка. Всё огорожено забором из кирпича плюс автоматические ворота. Оборудован спуск к реке и «обустроенная набережная».

8 место

«Покупaтель, здравствуй», – вежливо приветствует автор объявления и только потом просит 35 миллионов рублей за двухэтажный дoм плoщaдью 137 кв. метров, гараж на два автомобиля и 12 соток на улице Красногорской в Пскове.

В доме автономная газовая котельная, скважина, с электричеством тоже всё в порядке. «Земельный участок расположен в центре города в парковой экологической зоне», – сообщает продавец. И тут он, конечно, погорячился. Это совсем не центр, впрочем, для Пскова с его расстояниями – непринципиально.

Дом огорожен кирпичным забором с двумя воротами. На участке есть баня с зоной отдыха и камином, беседка с камином и верандой, мангальная зона, стационарный фонтан, уличный туалет, уличный душ и курятник с печным отоплением.

Здесь же «большая облагороженная лужайка», плодовые кустарники и деревья, в том числе плодоносящий персик. «Это является настоящей экзотикой для этих мест», – с гордостью делится владелец и добавляет, что «проживание в этом месте даёт возможность пользоваться всеми благами городской инфраструктуры».



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито













Всё как будто замечательно: и черта города, и персики, и курятник с подогревом, и милая будка для пса, но почему всё это (по сути, обычная дача) по такой заоблачной цене? При этом в галерее нет ни одного снимка интерьеров дома.

И вот вам фонтан на дачном торте – пять минут съёмок водяных струй с зумом под печальную музыку.

7 место

Привет из далёкого 2021 года. Тогда трёхэтажный коттедж площадью 420 кв. метров в деревне Северик Псковского района был лидером нашего рейтинга. Три года назад его надеялись продать за 42, сейчас – за 36 миллионов рублей. Налетай – подешевело!



Описание дома и участка в объявлении осталось прежним. Побережём наше место и ваше время. Если интересно, подробности о доме мы сообщали тут. В объявлении появилась лишь новая врезка: «При покупке до 1 декабря в подарок останется большая часть качественной мебели». О декабре какого года идёт речь – не сообщается.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





































6 место

На шестом месте двухэтажный дом в Писковичах за 37 миллионов рублей площадью 211 кв. метров на участке в 15 соток. Коттедж построен в прошлом году, и внутренней отделки в нём нет, планировка свободная, то есть ремонт можно сделать на свой вкус. В случае с Псковом такая tabula rasa – не просто круто, это очень круто, потому что, прямо скажем, с дизайном интерьеров в нашем небольшом городе всё очень не очень.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



























Дом стоит на высоком берегу реки Великой, а потому виды здесь абсолютно потрясающие. Только за виды можно миллионов двадцать просить (это шутка, конечно). Единственное, что может их омрачить – чрезвычайно близко (судя по фото) расположенные соседские дома. Хотя в объявлении обещают, что «соседи приятные».

«Этo идеальноe меcтo для тех, кто ищет комфopт и рoскошь в одном месте, – соблазняет агентство. – Здесь можно провести время на свежем воздухе, наслаждаясь красивыми видами природы».



Дальше – лучше: фасад коттеджа выполнен «из высококачественного искусственного камня, который придает ему элегантный и современный вид». На участке есть все необходимые централизованные коммуникации: газ, электричество, водопровод и канализация. Коммуникации подведены, сделано внешнее утепление дома, установлен насос, готова система водоснабжения плюс панорамное остекление, забор со всех сторон участка и несколько парковочных мест. Около дома спортивные и детские площадки, в непосредственной близости – супермаркет, детский сад, школа, магазины, остановки.

5 место

На пятом месте оказался лидер 2022 года – дом с бассейном в пригородном микрорайоне Лопатино на берегу Черёхи. С тех пор эти 350 кв. метров на 10 сотках подешевели на три миллиона, и теперь за недвижимость просят 39 миллионов рублей. Хотя в прошлый раз хозяин заявлял, что торг не уместен, а цена может только расти. С другой стороны, кто не ошибается.

«Состояние готовности к эксплуатации – заезжай и живи, – сообщает владелец. – В доме никто не жил, не прописан, вся обстановка сделана по дизайнерскому проекту».

«Отопление – природный газ. Везде тёплые полы. Большая гостиная с кухней, три спальни, четыре санузла с душевыми, гардеробные, отапливаемый гараж на 3-4 автомобиля, гостевой домик, автоматические откатные ворота, оптоволокно, видеонаблюдение, мебель под заказ, кованые люстры… Можно долго перечислять, что было спланировано и сделано, но лучше один раз увидеть, чем 10 раз прочитать. Поверьте, что заявленная стоимость дома соответствует затраченным деньгам. Все документы в полном порядке», – гарантирует хозяин.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

























Спустя два года владелец добавил ещё пару фраз. Процитирую их как есть: «Возможен частично зачёт квартирой, машиной. Пишите, звоните... ДОГОВОРИМСЯ!!! Агентам гарантирую вознаграждение за покупателя!!!!!»

Прошу прощения за этот крик (на самом деле восклицательных знаков было ещё больше), но из объявления слов не выкинешь.

4 место

За 40 миллионов рублей в Пскове продаётся деревянный двухэтажный коттедж площадью 345,3 кв. метра неподалёку от Покровской башни и берега Великой.

Раньше здесь размещался частный детский сад, поэтому всё оборудование сохранилось. Центральные коммуникации, участок с забором, парковочные места – вот, собственно, и всё, что нужно знать. По фотографиям заметно, что коттедж и интерьеры в нём не первой свежести, но, возможно, кто-то захочет продолжить дело и снова открыть здесь детсад. Жить тут за такие деньги – вряд ли. Слишком дорого обойдётся переоборудование и ремонт.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

































3 место

За 46 миллионов рублей в Кривске (Печорский муниципальный округ) на берегу Псковского озера в 28 км от Пскова можно купить сразу два дома 2023 года постройки общей площадью 309 кв. метров и участок в 50 соток.

Площадь одноэтажного хозяйского дома – 174 кв. метра, двухэтажного гостевого с банным комплексом – 135 кв. метров. Здесь же парковка на три автомобиля, 70-метровый гараж, 35-метровая меблированная беседка и небольшая воркаут-площадка.

К финалу рейтинга мы, наконец, вознаграждены действительно дизайнерскими интерьерами. За годы, что ПАИ составляет топы элитной недвижимости, это, пожалуй, первый дом, в обстановке которого хочется жить. Здесь нет цыганского шика, помноженного на бедное детство, и сочетания несочетаемых фактур и цветов, только спокойные тона и яркие детали. Есть, правда, некоторые вопросы к забору, который окружает участок, но это меньшее из зол и легко поправимое.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



















































В хозяйском доме – кухня-гостиная с панорамными окнами и выходом на открытую террасу, хозяйская спальня с санузлом и гардеробной, гостевая спальня, гостевой санузел, кладовая и котельная с отдельным входом. В гостевом – баня, санузел, кухня-гостиная, две спальни, на втором этаже – гардеробная и ещё один санузел.

«Дома полностью готовы к проживанию, – сообщает агентство. – Мебель изготовлена на заказ, качественная бытовая техника, интерьер, немецкая сантехника, своя скважина, электричество 15 кВт, интернет, два септика «Топаз 8» с системой самоочистки. Газопровод подведён к каждому дому, установлены газовые котлы Vаillаnt для отопления и горячего водоснабжения, колодец, электрическая станция с автоматическим подключением и отключением, сигнализация, видеонаблюдение, освещение по всему периметру участка. По всему участку сделано благоустройство, завезена плодородная земля, выложены дорожки из брусчатки».

2 место

В деревне Хотицы Псковского района за 56 миллионов рублей продаётся трёхэтажная громадина площадью 800 кв. метров на 15 сотках.

И опять скупые вертикальные фотографии и интерьеры, как будто кто-то из 90-х переехал в 2024-й.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



















«Дом построен по индивидуальному дизайн-проекту на Снятной горе недалеко от Снетогорского монастыря в 150 метрах от Великой. Рядом яхт-клуб, ресторанные комплексы, чудесные пейзажи и панорамный вид на памятник Александру Невскому», – уточняет агентство.

В доме пять спален, два санузла, две подсобки, кухня-гостиная, зал для приёма пацанов гостей, система видеонаблюдения. В цоколе – бильярд и теннис, в мансарде – спортзал. На территории – летний бассейн, два гаража, баня, хозпостройки. Вот и всё описание, снимков тоже раз-два.

1 место

На вершине топа ещё одни 800 квадратов – на этот раз на улице Воеводы Шуйского, 14 в Пскове и за 58 миллионов рублей. Соток всего восемь, удручающие интерьеры из сытых 2010-х, множество огромных бесполезных площадей, обязательные бильярд, сауна и кожаная мебель как символы достатка. Теперь посмотрим, что пишет владелец, распродающий, судя по сайту объявлений, всю свою псковскую недвижимость:

«Дом состоит из полноценного цокольного этажа, где расположены технические помещения, две сауны, две комнаты отдыха, бильярдная, оружейная комнаты. Два жилых этажа с просторными спальными комнатами, гостиными залами, кухнями и мансардный этаж. В доме два гаража и просторная парковочная зона. Подключены все необходимые коммуникации и газ. На участке большое количество многолетних декоративных растений, образующих настоящий парк. Спокойное и уютное место для полноценной и комфортной жизни в городе».



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

































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Генеральный директор федеральной риелторской компании «Этажи – Псков» Роман Максименко констатировал, что элитной недвижимости в Пскове попросту нет. Есть дорогая.

«Вопрос элитности в нашем регионе – нечто вымышленное. Такого сегмента рынка у нас не существует. Да, есть дома, которые местное «купечество» называет элитными, но не более. В Псковской области, скорее, можно говорить о бизнес-недвижимости с планкой цен выше 10-15 миллионов рублей. Впрочем, ценообразование на эту недвижимость весьма хаотичное. Человек просто мог потратить на постройку и отделку дома какую-то сумму и захотеть вернуть её при продаже. А может, он уже прикинул, сколько ему нужно для покупки другого дома или квартиры, и поэтому поставил такую цену на свою прежнюю недвижимость. Всё это формируется эмпирически. Поэтому и о росте цен говорить неправильно. Он отсутствует», – пояснил риелтор.

Эксперт добавил, что помимо запросов владельца на стоимость дома влияют его расположение, планировка, год постройки, благоустройство участка, постройки на нём и коммуникации. Например, дома на берегах водоёмов стоят дороже.

«Эти объекты, как правило, имеют своего отложенного покупателя. Но есть ещё такой казус: если ты ищешь дом и у тебя есть нужная сумма, то дом можно просто не найти, так как они нечасто встречаются в свободной продаже. А если ты владелец и продаёшь дом задорого, то не факт, что найдешь покупателя. Дорогие дома покупают и псковичи, и северяне, и приезжие из столиц. Но что для нас элитарные цены – то для приезжих из Мурманской области, Москвы или Петербурга с их уровнем зарплат вполне приемлемая сумма», – заключил Роман Максименко.