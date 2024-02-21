Новая выставка открылась в Музее истории Невеля

17:33, 21 февраля 2024, ПАИ

Новая выставка, посвящённая спецоперации на Украине, открылась в Музее истории Невеля, сообщает газета «Невельский вестник».

Её открытие приурочено ко Дню защитника Отечества. Экспозиция представлена личными вещами бойцов, а также военными экспонатами.

«Мы должны говорить о наших героях, и наша задача – показать, что эти солдаты и офицеры – реальные люди»,– отметила директор музея Лилия Архыцовская.

Ранее сообщалось, что картины из собрания Псковского музея-заповедника представили на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Кроме того, в середине марта в Пскове откроется 50-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова.