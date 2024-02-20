Картины из собрания Псковского музея представили на выставке «Россия»

20:52, 20 февраля 2024, ПАИ

Оцифрованные копии известных живописных произведений из собрания Псковского музея-заповедника представили на стенде Псковской области на выставке «Россия» в Москве. Все картины посвящены теме Великой Отечественной войны, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Гости могут увидеть копию диорамы «Форсирование реки Великой 23 июля 1944 года», на которой изображены преодоление советскими воинами реки Великой и прорыв вражеской блокады. Изображённые батальные сцены охватывают прибрежную полосу от Мирожского монастыря до кремля. Авторы – Виктор Дмитриевский, Георгий Марченко и Николай Присекин.

На стенде региона также представлена картина Бориса Неменского «Отцы», в основу сюжета которой легла реальная история, свидетелем которой художник стал в 1943 году в Великих Луках. В результате боёв город и его окрестности были полностью разрушены. Среди руин и пепла советские солдаты нашли единственную из всей деревни выжившую маленькую девочку, всю морщинистую и разучившуюся говорить. На картине солдаты собрались вокруг девочки и протягивают ей хлеб и кусочки сахара.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

Ранее сообщалось, что выигравший сертификат на «Выходные в Пскове» житель Вологодской области посетил Псковскую область.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.