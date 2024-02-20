Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Картины из собрания Псковского музея представили на выставке «Россия»

Оцифрованные копии известных живописных произведений из собрания Псковского музея-заповедника представили на стенде Псковской области на выставке «Россия» в Москве. Все картины посвящены теме Великой Отечественной войны, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Картины из собрания Псковского музея представили на выставке «Россия». Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Гости могут увидеть копию диорамы «Форсирование реки Великой 23 июля 1944 года», на которой изображены преодоление советскими воинами реки Великой и прорыв вражеской блокады. Изображённые батальные сцены охватывают прибрежную полосу от Мирожского монастыря до кремля. Авторы – Виктор Дмитриевский, Георгий Марченко и Николай Присекин.

На стенде региона также представлена картина Бориса Неменского «Отцы», в основу сюжета которой легла реальная история, свидетелем которой художник стал в 1943 году в Великих Луках. В результате боёв город и его окрестности были полностью разрушены. Среди руин и пепла советские солдаты нашли единственную из всей деревни выжившую маленькую девочку, всю морщинистую и разучившуюся говорить. На картине солдаты собрались вокруг девочки и протягивают ей хлеб и кусочки сахара.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

Ранее сообщалось, что выигравший сертификат на «Выходные в Пскове» житель Вологодской области посетил Псковскую область.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 февраля 2024

Псковские юнармейцы передали участникам СВО письма к Дню защитника Отечества
20 февраля 2024

Фотовыставка «Пример мужества под Псковским флагом» открылась в Пустошке
20 февраля 2024

Ветеран Великой Отечественной войны из Печор отметила 90-летие
20 февраля 2024

Картины из собрания Псковского музея представили на выставке «Россия»
20 февраля 2024

Лето 2024 года в России может стать самым жарким в истории
20 февраля 2024

Более 1 млрд рублей налоговых вычетов вернули жители Псковской области по итогам прошлого года
20 февраля 2024

Крестный ход вокруг храма Спаса Нерукотворного Образа прошёл в Пскове
20 февраля 2024

Началось строительство пешеходного моста через реку Пскову в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...