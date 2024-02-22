Два псковича отметили 90-летний и 95-летний юбилеи
Несовершеннолетний узник фашистских концлагерей Таисия Игоревна Чемоганская отметила 90-летие, и ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Владимир Афанасьевич Костылёв отпраздновал 95-летие. Об этом ПАИ сообщили в Псковской городской Думе.
Депутат Псковской городской Думы Иван Мешков поздравил юбиляров и пожелал им бодрости духа, крепкого здоровья, благополучия и добра.
Кроме того, юбилеи отпраздновали ветеран Великой Отечественной войны из Печор Антонина Тарасовна Гулинская и труженица тыла из Пскова Лидия Алексеевна Климова.
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