Два псковича отметили 90-летний и 95-летний юбилеи

11:24, 22 февраля 2024, ПАИ

Несовершеннолетний узник фашистских концлагерей Таисия Игоревна Чемоганская отметила 90-летие, и ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Владимир Афанасьевич Костылёв отпраздновал 95-летие. Об этом ПАИ сообщили в Псковской городской Думе.

Депутат Псковской городской Думы Иван Мешков поздравил юбиляров и пожелал им бодрости духа, крепкого здоровья, благополучия и добра.

Кроме того, юбилеи отпраздновали ветеран Великой Отечественной войны из Печор Антонина Тарасовна Гулинская и труженица тыла из Пскова Лидия Алексеевна Климова.