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Общество

Рособрнадзор объяснил, почему сочинение исключили из ЕГЭ по истории

Сочинение исключили из ЕГЭ по истории в 2022 году, поскольку задание утратило творческую составляющую и превратилось в воспроизведение по памяти заученных шаблонных текстов с многочисленных репетиторских интернет-ресурсов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

​Рособрнадзор объяснил, почему сочинение исключили из ЕГЭ по истории. Фото: ПАИ

Сочинение входило в ЕГЭ по истории с 2012 по 2021 год. Сейчас в экзамен включено девять заданий с развёрнутым ответом, при выполнении которых ученики демонстрируют умение рассуждать и развёрнуто излагать свои мысли. Школьников проверяют на знание исторических фактов, личностей и достижений культуры, отметили в ведомстве.

Напомним, в 2024 году ЕГЭ пройдёт с 23 мая по 1 июля.

Ранее сообщалось, что российским школьникам не разрешат пользоваться калькулятором на ЕГЭ по математике. Также отмечалось, что в ЕГЭ может появиться новый предмет по выбору.

Кроме того, в ПсковГУ назвали сроки приёмной кампании.

Ранее Борис Елкин подвёл итоги 2023 года в сфере образования в Пскове.

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