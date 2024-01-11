Рособрнадзор объяснил, почему сочинение исключили из ЕГЭ по истории

22:18, 11 января 2024, ПАИ

Сочинение исключили из ЕГЭ по истории в 2022 году, поскольку задание утратило творческую составляющую и превратилось в воспроизведение по памяти заученных шаблонных текстов с многочисленных репетиторских интернет-ресурсов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Сочинение входило в ЕГЭ по истории с 2012 по 2021 год. Сейчас в экзамен включено девять заданий с развёрнутым ответом, при выполнении которых ученики демонстрируют умение рассуждать и развёрнуто излагать свои мысли. Школьников проверяют на знание исторических фактов, личностей и достижений культуры, отметили в ведомстве.

Напомним, в 2024 году ЕГЭ пройдёт с 23 мая по 1 июля.

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