Больше всего россияне доверяют учёным, инженерам, рабочим и врачам

23:24, 22 февраля 2024, ПАИ

Больше всего россияне доверяют учёным, инженерам, рабочим и врачам, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру». Эти данные приводит «Российская газета».

Большим доверием у граждан пользуются учёные – их назвали 39 % опрошенных. Затем следуют инженеры с 36 % голосов. Третье место поделили рабочие и врачи, им больше всего доверяют по 32 % респондентов. Учёным, инженерам и врачам доверяют в основном из-за опыта, рабочим – из-за современных профессиональных навыков и близости к народу.

Юристам доверяют 16 % россиян, предпринимателям и социологам – по 6 %. Астрологам верят только 3 % опрошенных. Меньше всего люди доверяют политикам, журналистам и блогерам – за них проголосовали лишь по 2 % респондентов. Ещё 16 % участников опроса выбрали другие профессии, включая строителей и психотерапевтов.

Ранее стало известно, кем чаще всего работают псковские подростки.

Отмечалось также, что у каждого пятого псковича информация о высокой зарплате коллеги отбивает желание работать.