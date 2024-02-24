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Общество

Россия достигла самой низкой смертности от злокачественных новообразований за 20 лет

Показатель смертности от злокачественных новообразований в России находится на самом низком уровне за последние 20 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного внештатного специалиста-онколога Минздрава России, директора НМИЦ имени Блохина Ивана Стилиди.

По его словам, в 2023 году летальность пациентов с онкологическими заболеваниями снизилась до 18%, в 2019 году этот показатель составлял 21,7%.

Ранее сообщалось, что в Псковской области смертность снизилась на 7,1%.

Отмечалось также, что в регионе разрабатывают дополнительные меры снижения смертности от внешних причин.

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