Дополнительные меры снижения смертности от внешних причин разработают в Псковской области

18:32, 15 февраля 2024, ПАИ

Власти Псковской области в рамках поручения Минздрава России усилят работу над снижением смертности от внешних причин, а также разработают дополнительные меры сохранения жизни и здоровья жителей региона. Об этом заявила первый замгубернатора Псковской области Вера Емельянова по итогам заседания оперативного штаба Минздрава России, которое провёл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня, 15 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

На заседании была проанализирована динамика показателей смертности по разным внешним причинам в регионах России, а также определены приоритетные направления превентивной работы. В частности, планируется обратить особое внимание на улучшение качества оказания медпомощи, повышение квалификации и переподготовку медицинских кадров, профилактику развития хронических заболеваний, информационную работу с населением. По итогам встречи Михаил Мурашко дал соответствующие поручения субъектам России.

Вера Емельянова поручила подготовить дополнительные предложения о снижении показателей смертности.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству до конца года сформировать и запустить ещё один национальный проект – развитие современных технологий сбережения здоровья.

Отмечалось также, что глава государства предложил с 1 марта 2024 года повысить размер зарплат медикам в малых городах и сёлах дополнительными выплатами.

Напомним, смертность в Псковской области снизилась на 7,1 %.