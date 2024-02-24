Ожидаемая продолжительность жизни в России составила 73,46 года

20:30, 24 февраля 2024, ПАИ

Ожидаемая продолжительность жизни в России в прошлом году составила 73,46 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его слова приводит «Интерфакс».

Отмечается, что это исторический максимум ожидаемой продолжительности жизни в стране.

Младенческая смертность находится на самом низком уровне за всю историю страны, – по итогам 2023 года этот показатель составил 4,2 промилле.

Ранее врач дала мужчинам советы, как увеличить продолжительность жизни.

Напомним также, что сегодня Михаил Мурашко посетил стенд Псковской области на выставке «Россия».