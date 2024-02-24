Ожидаемая продолжительность жизни в России составила 73,46 года
Ожидаемая продолжительность жизни в России в прошлом году составила 73,46 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его слова приводит «Интерфакс».
Отмечается, что это исторический максимум ожидаемой продолжительности жизни в стране.
Младенческая смертность находится на самом низком уровне за всю историю страны, – по итогам 2023 года этот показатель составил 4,2 промилле.
Ранее врач дала мужчинам советы, как увеличить продолжительность жизни.
Напомним также, что сегодня Михаил Мурашко посетил стенд Псковской области на выставке «Россия».
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