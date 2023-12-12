Врач дала мужчинам советы, как увеличить продолжительность жизни

14:50, 12 декабря 2023, ПАИ

Заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова, профессор Ольга Шарапова дала мужчинам советы, как увеличить продолжительность жизни, пишет Lenta.ru.

«Во всем мире женщины живут дольше мужчин. Среди возможных причин выделяются как биологические, так и поведенческие различия, — пояснила Шарапова. — По статистике, мужчины более склонны к неосторожному поведению: они чаще попадают в аварии из-за опасного вождения, больше злоупотребляют алкоголем и табаком, решают конфликт с другими мужчинами с помощью силы».

У мужчин из-за особенностей накопления жира чаще, чем у женщин, развиваются сердечно-сосудистые заболевания.

Женский организм, благодаря более высокому уровню гормона эстрогена, накапливает больше жира под кожей, у мужчин больше жира скапливается вокруг органов, превращаясь в висцеральный жир. Высокий уровень висцерального жира является фактором риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако мужчины могут сократить разрыв в средней продолжительности жизни: обычная диспансеризация поможет обнаружить потенциально смертельные заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

«Живут дольше средней ожидаемой продолжительности жизни те мужчины, которые сократили употребление алкоголя, бросили курение и другие пагубные для здоровья привычки. Прожить еще дольше, чем среднестатистическая женщина, мужчина вполне может, если как можно раньше начнет вести здоровый образ жизни: полноценный сон, высокая физическая активность, качественное питание, внимательное отношение к себе и более осторожное поведение», — заключила врач.