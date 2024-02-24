Турпоток из России в Турцию сократился почти на 18%

23:31, 24 февраля 2024, ПАИ

Россия стала лидером турпотока в Турцию в январе, однако по сравнению с январём 2023 года он сократился на 17,6 %, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Turizm Guncel.

Согласно статистике, в январе в Турцию приехало 230 тысяч российских туристов. Второе место занимает Иран, откуда прибыло 211 тысяч путешественников – на 86,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Замыкает тройку лидеров Болгария с 162 тысячами туристов, числ которых по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 2,8 %.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Таиланд обогнал Египет и ОАЭ по турпотоку россиян. Отмечалось также, что чаще всего в прошлом году российские туристы ездили в Абхазию, Турцию и Казахстан.