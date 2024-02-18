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Общество

Таиланд обогнал Египет и ОАЭ по турпотоку россиян

Около полутора миллионов россиян отдохнули в Таиланде в 2023 году. Это почти на 10 тысяч человек больше, чем в доковидный 2019 год, сообщает «АиФ».

Таким образом, Россия вышла на пятое место в числе стран, из которых в королевство приезжают отдыхающие. При этом в неазиатском сегменте Россия занимает первое место, отмечает заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела Российской международной академии туризма Роман Арсений.

В январе 2024 года Таиланд уже принял более 219 тысяч российских туристов. Это превышает прошлогодние показатели в аналогичном периоде, что демонстрирует повышенный интерес к направлению, подчёркивает эксперт. По его словам, по популярности среди российских туристов Таиланд уже обогнал Египет и ОАЭ.

Отмечается, что россиян привлекают визовые послабления, за счёт которых они могут находиться в королевстве 90 дней без визы, а также простая процедура приобретения недвижимости.

Ранее сообщалось, что Азия стала самым быстрорастущим туристическим направлением у россиян. Больше всего вырос спрос на путешествия в Японию, Индонезию, на Филиппины, в Таиланд и Южную Корею.

В то же время в 2023 году россияне чаще всего ездили в Абхазию, Турцию и Казахстан.

Напомним, что Роспотребнадзор предупредил об инфекциях на иностранных курортах. В частности, в Таиланде можно столкнуться с лихорадкой Зика. В прошлом году в стране было зарегистрировано 742 случая заболевания.

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