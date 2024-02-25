Делегация Псковской области на выставке «Россия» провела мероприятия, посвящённые Дню спорта
На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ сегодня, 25 февраля, прошёл День спорта. Представители Псковской области организовали различные активности на стенде Псковской области, сообщили в региональном комитете по спорту.
«Делегация Псковской области стала частью настоящего спортивного праздника: это и лекции звёзд отечественного спорта, и выступления профессиональных коллективов, и встречи со знаменитыми спортсменами и тренерами», – отметили организаторы.
На стенде Псковской области прошли спортивные активности для детей и взрослых, а посетители смогли сфотографироваться и получить автограф футболиста, заслуженного мастера спорта России Дмитрия Аленичева.
В концертной программе, посвящённой Дню спорта, выступили псковичи – коллектив брейк-данса «Хоть отбавляй!» и воспитанницы отделения спортивной аэробики спортшколы «Бригантина» под руководством Анжелики Алексеевой.
Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие завершится в середине апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.
Делегация Псковской области на выставке «Россия» провела мероприятия, посвящённые Дню спорта
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