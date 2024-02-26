Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В два раза за пять лет увеличились цены на рынке вторичного жилья в Пскове

В два раза за пять лет увеличились цены на рынке вторичного жилья в Пскове, сообщает ЦИАН. Цена за один квадратный метр выросла на 107% и составила 88,8 тысячи рублей, пять лет назад за метр просили 42,9 тысячи рублей.

В Санкт-Петербурге цены выросли на 67% c 130,4 до 217,7 тысячи рублей. В соседних для Пскова по СЗФО столицах регионов рост сопоставим с псковским рынком. В Петрозаводске цена за метр выросла на 128% с 51,9 до 118,2 тысячи рублей, в Великом Новгороде – на 108% с 45,1 до 94,1 тысячи рублей, в Калининграде – на 108% с 61,4 до 127,7 тысячи рублей, в Мурманске – на 98% с 55,3 до 109,7 тысячи рублей, в Архангельске – на 81% с 65,2 до 117,7 тысячи рублей, в Сыктывкаре – на 71% с 59,5 до 101,6 тысячи рублей, в Вологде – на 94% с 46,8 до 90,6 тысячи рублей.

За 5 лет цена квадратного метра на вторичном рынке в среднем по анализируемым городам стала выше на 95%. Рост зафиксирован во всех городах, нет ни одной локации, где цены стагнировали или стали ниже. Заметнее всего цены выросли в Кисловодске (+241%), Дербенте (206%), Ноябрьске (ЯНАО, 173%), Нижнекамске (160%) и Норильске (159%).

В абсолютных цифрах самая дорогая вторичка – в Москве (336,1 тыс. рублей за кв. метр), Сочи (249 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (217 тыс. рублей).

Здесь можно ознакомиться с топ-10 самых дорогих домов Пскова, здесь представлен рейтинг самых дорогих квартир.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 февраля 2024

Руководитель псковского Альфа-банка отметила важность акции «Губернаторского дневника»
26 февраля 2024

В два раза за пять лет увеличились цены на рынке вторичного жилья в Пскове
26 февраля 2024

Великолукские гармонисты стали участниками телепередачи на Первом канале
26 февраля 2024

В России пока не будут регистрировать электросамокаты
25 февраля 2024

Акция «Культурные выходные» состоялась в Плюсском районе
25 февраля 2024

Уникальный механизм часов колокольни Троицкого собора в Пскове приведён в порядок в ходе реставрации
25 февраля 2024

Стенд Псковской области на выставке «Россия» в Москве посетил Дмитрий Аленичев
25 февраля 2024

14 волонтёров из Псковской области прибыли на площадку Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...