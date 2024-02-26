В два раза за пять лет увеличились цены на рынке вторичного жилья в Пскове

10:48, 26 февраля 2024, ПАИ

В два раза за пять лет увеличились цены на рынке вторичного жилья в Пскове, сообщает ЦИАН. Цена за один квадратный метр выросла на 107% и составила 88,8 тысячи рублей, пять лет назад за метр просили 42,9 тысячи рублей.

В Санкт-Петербурге цены выросли на 67% c 130,4 до 217,7 тысячи рублей. В соседних для Пскова по СЗФО столицах регионов рост сопоставим с псковским рынком. В Петрозаводске цена за метр выросла на 128% с 51,9 до 118,2 тысячи рублей, в Великом Новгороде – на 108% с 45,1 до 94,1 тысячи рублей, в Калининграде – на 108% с 61,4 до 127,7 тысячи рублей, в Мурманске – на 98% с 55,3 до 109,7 тысячи рублей, в Архангельске – на 81% с 65,2 до 117,7 тысячи рублей, в Сыктывкаре – на 71% с 59,5 до 101,6 тысячи рублей, в Вологде – на 94% с 46,8 до 90,6 тысячи рублей.

За 5 лет цена квадратного метра на вторичном рынке в среднем по анализируемым городам стала выше на 95%. Рост зафиксирован во всех городах, нет ни одной локации, где цены стагнировали или стали ниже. Заметнее всего цены выросли в Кисловодске (+241%), Дербенте (206%), Ноябрьске (ЯНАО, 173%), Нижнекамске (160%) и Норильске (159%).

В абсолютных цифрах самая дорогая вторичка – в Москве (336,1 тыс. рублей за кв. метр), Сочи (249 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (217 тыс. рублей).

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