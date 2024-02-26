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Общество

Псковская семья рассказала о своём участии в проекте «Всей семьёй»

Впечатлениями от участия в проекте «Всей семьёй» поделилась участница проекта Татьяна Трощилова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото для задания – прогулка на свежем воздухе всей семьёй. Фото здесь и далее предоставила Татьяна Трощилова

«Выполнять задания было несложно, для меня главное – сделать красивую фотографию. Самым сложным оказалось – это удержать внимание детей на фотографии», – поделилась Татьяна.

Она добавила, что среди заданий были лепка пельменей всей семьей, просмотр кино, занятия спортом, украшение ёлки, фотосессия с подарками, прогулка возле достопримечательностей и другие. При этом у участников всегда есть выбор условий фотографии, который увеличивает возможность выполнить задание.

Фото для задания – лепка пельменей всей семьей

«Нам нужно было покататься на горке, на ватрушке, на лыжах или на коньках и сфотографироваться. Но дети заболели, когда как раз был снег. А потом снег растаял. А в самом задании было написано, что если нет возможности выполнить задание ни на горках, ни на коньках, ни на санках, то можно просто запечатлеть прогулку в парке. И мы сделали просто фотографию на прогулке», – пояснила Татьяна.

Псковичка отметила, что дети с радостью откликаются на выполнение заданий. «Детям нравится. Я говорю – новое задание такое-то, они сразу соглашаются, фотографируются, выполняют», – поделилась она.

Фото для задания – фото всей семьёй за новогодним столом

Отметим, что сдать все задания необходимо до 29 марта.

«Как итог, можно выиграть призы, а самый главный – путешествие. А мы очень любим путешествовать, и я надеюсь, что, если мы выиграем, нам достанется город Москва», – рассказала Татьяна.

Она также добавила, что в будущем семья снова приняла бы участие в проекте. «Задания не сложные, и время на выполнение дают, что очень удобно», – подчеркнула псковичка.

Вся информация о проекте «Всей семьёй» – на официальном сайте.

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