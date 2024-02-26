Десять тысяч рублей штрафа получит дебоширка, ударившая полицейских в Пскове

17:14, 26 февраля 2024, ПАИ

10 000 рублей штрафа получит дебоширка из Пскова, нарушавшая тишину в доме № 1б на улице Балтийской в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Уголовное дело рассмотрели в особом порядке. Девушка вину признала, раскаялась в содеянном, принесла извинения потерпевшим, пояснив, что преступление совершила из-за нервного срыва в связи со сложившейся семейной ситуацией и под воздействием алкоголя.

Суд назначил девушке наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Напомним, что в декабре прошлого года в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району поступило сообщение о нарушителях тишины. Когда сотрудники полиции приехали на место, то обнаружили 22-летнюю пьяную девушку, которая нанесла побои полицейским на просьбу успокоиться. В результате агрессивного поведения псковички пострадали трое полицейских.