Россияне с 1 марта 2025 года смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов

18:29, 26 февраля 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписан закон, по которому россияне с 1 марта 2025 года смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь граждане смогут установить в своей кредитной истории запрет на заключение договоров потребительского займа с кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО). При этом запрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках государственной поддержки.

Закон разработан в целях борьбы с мошенничеством, например с получением кредитов третьими лицами путём незаконного использования персональных данных граждан.

Ранее сообщалось, что законопроект о самозапрете на выдачу кредитов поддержали 76 % псковичей. Также отмечалось, что 70 % жителей Псковской области выступают за закрытие микрофинансовых организаций.

Напомним также, что в России за последние два года количество заёмщиков с пятью или более кредитами выросло до 8,6 % на конец 2023 года.