Россияне с 1 марта 2025 года смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов
Президент России Владимир Путин подписан закон, по которому россияне с 1 марта 2025 года смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь граждане смогут установить в своей кредитной истории запрет на заключение договоров потребительского займа с кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО). При этом запрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках государственной поддержки.
Закон разработан в целях борьбы с мошенничеством, например с получением кредитов третьими лицами путём незаконного использования персональных данных граждан.
Ранее сообщалось, что законопроект о самозапрете на выдачу кредитов поддержали 76 % псковичей. Также отмечалось, что 70 % жителей Псковской области выступают за закрытие микрофинансовых организаций.
Напомним также, что в России за последние два года количество заёмщиков с пятью или более кредитами выросло до 8,6 % на конец 2023 года.
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