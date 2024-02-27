Фестиваль «Единством сильны» вызвал резонанс на Западе

14:31, 27 февраля 2024, ПАИ

Фестиваль «Единством сильны» вызвал обсуждения в европейской прессе. В частности, персональным нападкам подвергся волынщик из Шотландии Джими МакРей (Jimi McRae), который выступал в рамках событий фестиваля, в том числе, в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Напомним, фестиваль Международный фестиваль солидарности с Россией деятелей культуры «Единством сильны» в числе первых российских регионов музыканты побывали на Псковщине. . В Псковской области он состоялся с 21 по 24 февраля.

В рамках фестиваля в музейном комплексе «Двор Постникова» была открыта уникальная выставка китайской художницы Ван Сюлин, а завершающим мероприятием стало выступление музыкальной группы из Никарагуа «Либер Арте» в Псковской областной филармонии. В концерте участвовал и Джими МакРей, который исполнил на волынке русскую народную песню «Коробочка», а в конце мероприятия он совместно с музыкантами из Никарагуа исполнил «Катюшу», сначала на русском, потом на испанском языке.

В британской воскресной широкоформатной газете «The Sunday Times» вышла статья журналиста Дэвида Лиска (David Leask), автор которой попытался в саркастическом ключе написать о Международном фестивале солидарности с Россией деятелей культуры «Единством сильны».

В статье отрицаются все достижения МакРея не только в общественной деятельности, но и на музыкальном поприще, а сам исполнитель, наряду с другими участниками фестиваля, представляется читателю неудачником, который не смог снискать славы и успеха на родине, и теперь пытается утвердиться на русской земле, участвуя в «военно-пропагандистских мероприятиях» и «неплохо проводя время».

На деле же не только Джими МакРей, но и валлийский дирижер Крейг Робертс (Craig Roberts), а также другие участники фестиваля подвергались преследованию в Великобритании и других странах за то, что в свое время выразили поддержку России и впоследствии приняли участие в культурных проектах в нашей стране. Но, несмотря на это, они стойко выдерживают негатив и травлю, с которыми столкнулись в своей стране, продолжая твердо стоять на своем, выступая на событиях фестиваля и отстаивая не только русскую культуру, но и свободу в самом высоком понимании этого слова.

Фестиваль «Единством сильны» призван создать условия для объединения представителей культуры и общественных деятелей, представляющих разные страны мира, для выражения солидарности с Россией и признания значимости российской культуры. И, судя по реакции «непредвзятых» западных СМИ, так яростно нападающих на фестиваль, в глазах мирового сообщества значимость российской культуры и всего с ней связанного не только не поколебалась, но стала как никогда выше, несмотря на жалкие попытки ее отменить.